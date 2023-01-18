Twitter Blue'ya yıllık abonelik seçeneği geldi. Sadece web sürüm için geçerli olan abonelik paketi, kullanıcının maliyetini aylık 1 dolar düşürecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, Elon Musk yönetimine geçtikten sonra en çok da Twitter Blue hizmeti ile gündemde kaldı. Twitter Blue, kullanıcıların parayla mavi tık almasını sağlıyordu ki bu durum, haftalarca gündemde kaldı. Üstelik buna paralel olarak Twitter Blue aboneliklerine defalarca zam yapıldı.

Şimdiyse Twitter Blue ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Twitter Blue için yıllık abonelik seçeneği sunulmaya başladı. Üstelik kullanıcılar, yıllık abonelik açtıklarında bu hizmeti daha ucuza mal edecekler.

Yıllık abonelik, ayda 1 dolar ucuza geliyor

Twitter'ın resmi destek sayfasında paylaşılan verilere baktığımızda, Twitter Blue aboneliğinin web sürüm için aylık 8 dolar olduğunu görüyoruz. Bu da bir yıl boyunca Twitter Blue abonesi olan kullanıcının toplamda 96 dolar ödeme yapacağı anlamına geliyor. Yıllık paket alınması durumunda ödenecek tutar ise 84 dolar. Aylık maliyet, yıllık paket alınması durumunda 1 dolar düşecek ve 7 dolar olacak.

iOS için yıllık paket sunulmadı (şimdilik)

Aynı destek sayfası, yıllık paket imkanının sadece web sürüme özel olduğunu gözler önüne seriyor. iOS için Twitter Blue satın alan kullanıcılar hala aylık 11 dolar ödeme yapmaya devam edecek.

Bu durumda Twitter Blue Türkiye fiyatları tahmini nasıl olur?

App Store'daki verilere baktığımızda Twitter Blue aboneliği için Türkiye fiyatının aylık 249,99 TL olduğunu görüyoruz. Bu veri, fiyatı 11 dolar olan aylık abonelik için geçerli. Eğer oranlar bu şekilde kalacak olursa, Twitter Blue'nun yıllık abonelik fiyatı iOS ekosistemi için 115 dolar olacaktır. Bu da iOS kullanıcıları için Twitter Blue'nın yıllık 3.000 TL yerine 2.612 TL olacağı anlamına geliyor. Google ekosistemi içinse bir tahminde bulunamıyoruz. Çünkü Google Play Store'da Twitter Blue ile ilgili herhangi bir ibare yok.