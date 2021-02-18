Twitter, kısa süre önce duyurduğumuz resmi ve devlete bağlı medya hesaplarını etiketleme işlemine başladı. Bununla birlikte Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun, "Türkiye devlet görevlisi" olarak etiketlendi.

Twitter, ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında 5 ülkede kullanıma açtığı devlet yetkilileri ve destek destekli medya hesaplarını etiketleme işlemini 17 Şubat'tan itibaren Türkiye'de de uygulayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Twitter, bu hizmeti ülkemizde de sunmaya başladı.

Yeni hesapların etiketlenmesine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İletişim Bakanı Altun ve benzeri Türk yetkililerle başlandı.

"Türkiye devlet görevlisi" etiketi geldi

Geçtiğimiz günlerde "devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz" şeklinde bir açıklama yapan Twitter, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkenin devlet yetkililerini etiketleyeceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardındansa Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun'un Twitter hesaplarına "Türkiye devlet görevlisi" etiketi eklendi.

Çifte standart iddiaları var

Twitter, geçtiğimiz ağustos ayında ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'de bazı resmi hesaplarda etiket sistemini başlatmıştı, ancak Rusya ve Çin'in bazı medya kuruluşlarına "devlet destekli" etiketi getirilirken, BBC, Voice of America, Deutsche Welle gibi devlete yakınlığıyla bilinen batılı medya kuruluşlarına bu etiketi eklememişti. Bunun üzerine Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, bu etiketleme sisteminin çifte standart yarattığını, batı medya kuruluşlarının da aynı şekilde etiketlenmesini beklediklerini açıklamıştı.

Etiket sistemi hangi ülkelere geldi?

Twitter, etiketleme sistemine 16 ülkeyi daha ekledi. Bu ülkeler; Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Honduras, Ekvador, Mısır, Küba, Almanya, İtalya, Japonya ve Kanada oldu.