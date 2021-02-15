Twitter, geçtiğimiz ağustos ayında yalnızca 5 ülkede kullanıma açtığı bir özelliğin kapsamını genişletiyor. Bu kapsamda 17 Şubat'tan itibaren Türkiye'deki devlet yetkililerinin ve devlet destekli medyaların hesapları etiketlenecek.

2020 yılında kullanıcıları bilgilendirmek adına platforma “devlet yetkilisi” ve “devlet destekli medya” şeklinde iki yani etiket ekleyen dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdi bu özelliği daha fazla ülkenin medya kuruluşları ve devlet yetkililerini kapsayacak şekilde genişletiyor.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos 2020’de Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD için yayınlanan özellik; 17 Şubat 2021 itibarıyla Türkiye başta olmak üzere Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de kullanıma sunulacak.

Twitter, Türkiye dahil 21 ülkenin devlet başkanını etiketleyecek

Twitter’ın açıklamalarına göre “devlet yetkilisi” ya da “devlet destekli medya” etiketi alacak hesaplar şu şekilde:

Özelliğin kullanıma açıldığı ülkelerin devlet başkanları

Dışişleri bakanları

Kurumsal oluşumlar

Büyükelçiler

Resmi sözcüler

Diplomatik liderler

Yurtdışında devletin resmi sözcüsü olan üst düzey yetkililer ve kuruluşlar

Twitter, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Sivil toplum, akademi ve hizmetimizi kullananlar da dahil olmak üzere bir dizi paydaştan bu ilk eylemle ilgili geri bildirim aldıktan sonra, 17 Şubat Çarşamba günü bu etiketlerinin kullanımını genişleteceğiz. Odak noktamız üst düzey yetkililer, devlet başkanları ve yurtdışındaki ulus devletin sesi olan kurumlar, özellikle yukarıda listelenen hesap kategorileridir.

Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, böylece insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, onun ulusal bağlantısına ilişkin bağlamları ve kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilecekler. Bundan sonraki aşama, bu etiketleri bu iki aşama ülkenin devlete bağlı medya kuruluşlarına uygulamak olacak. Ayrıca bu etiketleri zaman içinde başka ülkelere de genişletmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.