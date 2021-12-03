Twitter’da bir grup kullanıcı, Çin Hükümeti’nin Sincan’daki Uygur nüfusuna yönelik insan hakları ihlal iddialarına karşı çıkmaya çalışıyordu. Twitter, kanıtlara rağmen iddialara karşı çıkmak isteyen binlerce hesabı kapattı.

Çin Hükümeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Xinjiang), Uygur nüfusuna yönelik muamelesi “soykırım” olarak adlandırılıyor. Çin’in müdahalesinin; kitlesel gözaltı, yeniden eğitim, zorla çalıştırma ve hatta kısırlaştırmayı kapsadığı söyleniyor.

Dev sosyal medya ağı Twitter, Sincan’daki Uygur nüfusuna yönelik muameleyle ilgili Çin Komünist Partisi anlatılarını güçlendiren, 2 bin 160 kullanıcının hesabını banladığını duyurdu.

Twitter binlerce hesabı kaldırdı

Çin Hükümeti'nin, Çin’in kuzey batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan yaklaşık 11 milyon Uygur Türküne uzun bir süredir zulmettiği biliniyor. Hükümet, baskı ve şiddet içerikli çeşitli politikalarıyla sık sık gündeme geliyor. Twitter, Çin’in bölgesel ve eyalet propaganda kampanyalarıyla bağlantılı toplam 2 bin 160 hesabı kaldırdı. Twitter’ın araştırma ortaklarından Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün (ASPI) analizine göre kullanıcıların propagandalarının çoğu “utanç verici bir şekilde” üretilmişti. Twitter, tespit edilen hesaplarının 2.048’inin, Uygur nüfusuna yönelik muameleyle ilgili Çin Komünist Partisi anlatılarını güçlendirdiğini ve 112’sinin, bölgesel hükümet tarafından desteklenen özel bir şirkete bağlı olduğunu açıkladı.

ASPI’nın analizleri, tanımlanan hesapların %97'sinin, "5'ten az" takipçiye sahip olduğunu ve hesapların %73'ünün "0" takipçiye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca tweetlerin %98'inde beğeni veya retweet yoktu, geri kalanı genellikle Çinli diplomatlar ve yetkililer tarafından desteklenerek içeriğin yayılması sağlanmıştı. Suistimallerin ciddiyetine rağmen kampanyadan analiz edilen verilerin çoğu pornografi, Kore pembe dizisi içeriği ve spam hesaplarıyla bağlantılıydı. Analistler, kullanıcıların bu tür hesapları devralarak propagandayı gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti. Şirket dün yaptığı açıklamada, Çin bağlantılı bu operasyonların yanı sıra Tanzanya, Meksika, Rusya, Uganda ve Venezuela'daki yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili hesapları kaldırdığını belirtti.

Twitter daha önce de Çinli yetkililerle insan hakları konusunda çatışmış, ABD büyükelçiliği Uygur kadınlarından “bebek yapma makinesi” olarak söz ettiği için hesabı askıya alınmıştı.