Twitter’ın eski yöneticisi Gary Roone, işten çıkarılma sonrası 550 bin Euro tazminat kazandı. Elon Musk’ı büyük bir ödeme bekliyor.

Twitter’ın eski yöneticisi Gary Roone, Elon Musk’ın şirketi satın almasından sonra haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle davayı kazandı. Roone, Twitter’ın yeni düzenlemeleri kapsamında işten çıkarıldığını belirterek tazminat davası açtı.

Kasım 2022’de Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra, çalışanlara yeni düzenlemeler ve uzun çalışma saatleri hakkında bir e-posta gönderildi. E-postada, çalışanların yeni düzenlemelere uyacaklarını onaylamak için bir bağlantıya tıklamaları gerektiği belirtildi. Onaylamayanların işten çıkarılacağı ifade edildi.

Twitter davasında şok edici tazminat kararı

Gary Roone, e-postayı almasına rağmen "evet" butonuna tıklamadığı için işten çıkarıldı. Twitter, Roone’a işten ayrılma isteğini bildiren bir e-posta gönderdi. Ancak Roone istifa etmediğini ve bu yönde bir anlaşma imzalamadığını belirtti. Bu nedenle platformu dava etti.

Dublin'de görülen davada, İşyeri İlişkileri Komisyonu, Twitter’ın Roone’u haksız yere işten çıkardığını ve tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, Roone’a 550 bin 131 euro tazminat ödenmesine karar verdi. Avukatı Barry Kenny, bu tazminatın ülkenin haksız işten çıkarma davalarında verilen en yüksek miktar olduğunu vurguladı ve büyük şirketlerin çalışanlara adil davranması gerektiğini ifade etti.