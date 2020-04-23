Twitter, 'zararlı içerikli' tweet'leri engellemeye başladı. Bunlar arasında özellikle koronavirüs salgınını 5G'ye bağlayarak kablosuz teknoloji ekipmanlarına zarar verme çağrısı yapılan gönderiler de yer alıyor. Twitter, COVID-19 salgınıyla ilgili yanlış bilgi yayılmasını engellemeye çalıştığını söylüyor.

COVID-19 salgınıyla mücadelenin önemli bir ayağı da yanlış bilgiyle mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiğinden tutun da 5G teknolojisi nedeniyle yayıldığına kadar bir dizi 'komplo teorisi' hızla sosyal medyada yayılıyor. Twitter, bunları gerekçe göstererek kullanıcıların bazı yorumlarını engelliyor.

Twitter güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, 'zararlı içerikli' olarak belirlenen yorumların engellendiği belirtilirken bu tür aktiviteler arasında 5G ekipmanlarını tahrip etmeye yönelik çağrıların da yer aldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra geniş çaplı paniğe, toplumsal huzursuzluğa ya da geniş çaplı düzensizliğe neden olabilecek aktivitelerin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde 5G ekipmanlarına saldırı olmuştu:

Twitter'ın yeni hamlesinin, sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle bazı Avrupa ülkelerindeki 5G baz istasyonlarına yapılan saldırıların ardından gelmesi dikkat çekti. Özellikle İngiltere'de çok sayıda 5G baz istasyonuna saldırı düzenlenmişti. Twitter, COVID-19 salgını hakkında yanlış bilgilerin yayılmaması için önlemlerini sıkılaştırıyor. Bu tip 'teyit edilmemiş iddiaların' silindiği belirtiliyor. Bunlar arasında, gıda kıtlığı yaşanacağına dair iddialar da yer alıyor. İngiliz hükûmeti, 5G iddiaları nedeniyle konu hakkında açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Twitter'ın yanı sıra YouTube gibi platformlar da COVID-19 hakkındaki yanlış bilgileri engellemek için önlemler alıyor. YouTube, bu nedenle ana sayfasında COVID-19'la ilgili yetkililer tarafından onaylanan içerikleri yayınlamaya başlamıştı. Benzer bir adımı Facebook da atmış, özellikle sosyal medya platformlarında salgın hakkında yayılan söylentilerin COVID-19'la mücadeleye zarar verdiği yönünde eleştiriler dile getirilmişti.

Instagram tarafından yapılan açıklamalarda da platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edilmişti. Bununla da yetinmeyen yetkililer, koronavirüsle ilgili olarak yeni adımlar atacaklarını ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere yetkililer tarafından yapılan güncel açıklamaları platformlarda daha çok göstereceklerini açıklamışlardı.