Twitter, Hollanda merkezli Revue platformunu bünyesine kattığını duyurdu. Twitter, Revue'nün kendi başına bir servis olarak hayatına devam edeceğini açıklarken kesinti payının da %5'e düşürüldüğünü belirtti.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Şirket son olarak Hollanda merkezli Revue'yü satın aldığını duyurdu. Revue, kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayınlamalarına yönelik hizmet veren bir servis.

Twitter Yayıncı Ürünleri Başkan Yardımcısı Mike Park, yayınladığı blog yazısında "Revue, insanların ilgi alanları konusunda bilgi almasına yardımcı olmamızı hızlandıracak" dedi. Park, ayrıca yazarların buradan gelir elde edeceğini de belirtti.

Twitter, Revue'yi satın aldığını duyurdu

Yayınlanan blog yazısında Revue Pro özelliklerinin tüm hesaplarının ücretsiz hale geldiği duyurulurken ücretli bültenlerdeki kesintinin payının da %5'e düşürüldüğü açıklandı. Bu sayede yazarların abonelerinden kazandığı gelirin daha büyük bir kısmının yazarlara kalacağı belirtildi.

Revue'nün bağımsız bir servis olarak Twitter tarafından yatırım almaya devam edeceği, Revue ekibinin de kendi servislerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca Revue yatırımıyla birlikte buradaki ekibin daha da genişletileceği ifade edildi.

Facebook, Instagram ya da TikTok gibi rakiplerine göre nispeten daha az bir kullanıcı sayısına sahip olan Twitter, yeni yatırımlarına devam ediyor. Şirket, bugün yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlara karşı geliştirdiği Birdwatch servisinin de duyurusunu gerçekleştirmişti.

T24'te yer alan habere göre Revue, 2015 yılında Martijn de Kuijper ve Mohamed El Maslouhi tarafından kuruldu. Platform, e-posta bültenlerinin paylaşılmasına ve içerik üreticilerinin gelir elde etmesine imkân sağlıyor.