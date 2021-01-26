Twitter, yanıltıcı bilgilerin virüs gibi yayılmasını engellemek için şu an için yalnızca ABD'de aktif olan bir program duyurdu: Birdwatch. Birdwatch ile Twitter kullanıcıları, yanlış bilgi içerdiğini düşündükleri bir paylaşıma doğru bilgiyi içeren notlar ekleyebilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın, doğası gereği en büyük interaktif haber merkezlerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz. Pek çok kişi, dünya ya da yerel gündem hakkında bilgi almak ve fikirlerini beyaz etmek için Twitter’ı kullanıyor. Hal böyle olunca da Twitter, yanlış bilgilerin yayılması için de uygun bir ortam sunmuş oluyor.

Twitter, tam da bu durumun önüne geçebilmek için Birdwatch adlı yeni bir program duyurdu. “Yanıltıcı bilgileri ele almak için topluluk odaklı bir yaklaşım” olarak tanımlanan Birdwatch ile yanıltıcı bilgiler içeren bir tweet hakkında geri bildirimde bulunmak ve tweete bir alternatif bilgi eklemek mümkün oluyor. Bu sayede tweetin içeriği değiştirilmese de tweeti görenlerin bilginin doğrusunu öğrenme imkanı oluyor.

Twitter, kullanıcıların yanıltıcı bilgiler içeren tweetlere doğru bilgiyi eklemesine izin vermeyi planlıyor

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre Birdwatch, en azından şu an için yalnızca ABD’de kullanımda olacak ve Birdwatch ile eklenen alternatif bilgiler, direkt olarak Twitter’da gösterilmeyecek. Yine de Birdwatch’ın resmi web sitesi olan birdwatch.twitter.com üzerinden paylaşılan alternatif bilgileri görüntülemek mümkün olacak.

Twitter’ın Ürün Bölümü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, Twitter Blog’da kaleme aldığı yazısıyla Birdwatch hakkındaki bazı detaylara da değindi. Coleman’a göre Birdwatch, topluluğun yanlış bilgiler içeren bir tweete yanıt vermekten fazlasını yapabilme imkanı sağlamayı hedefliyor. Bir tweet, çok sayıda topluluk katılımcısı tarafından “doğru bilgi ile” düzeltildiği takdirde Birdwatch, bu alternatif bilgileri doğrudan Twitter’ın içinde göstermeye başlayacak. Böylece yanlış bir bilgi içeren tweetin yanında doğru bilgiyi de görebileceksiniz.

Twitter’ın açıklamalarına göre Birdwatch programına katkıda bulunan tüm veriler, herkese açık olarak yayınlanacak. Ayrıca Birdwatch’ı ortaya çıkaran algoritmalara ait kodlar da Birdwatch kılavuzunda herkese açık olarak yayınlanacak. “Topluluk ne kadar geniş ve çeşitli olursa Birdwatch’ın yanıltıcı bilgileri ele almada o kadar iyi olacağını biliyoruz” diyen Coleman, herkesi Birdwatch’a katılmaya davet ediyor.

Twitter Destek resmi hesabından yapılan Birdwatch paylaşımı

“Bugün, yanıltıcı bilgileri ele alma konusunda topluluk odaklı bir yaklaşım olan Birdwatch’ı tanıtıyoruz ve yardımınızı istiyoruz.”

“ABD’de bunu (Birdwatch’ı) test edecek insanlar arıyoruz. Yanıltıcı olduğunu düşündüğünüz tweetlere faydalı bir bağlam içeren notlar ekleyebileceksiniz.

Şimdilik bu notlar direkt olarak Twitter’da görüntülenmeyecek ancak ABD’deki herkes bu notları birdwatch.twitter.com’da görebilecek.”

“Programı şekillendirmede (Birdwatch ile eklenen) notları ve geri bildirimleri kullanacağız ve Twitter topluluğunun bir tweete ne zaman ve hangi bağlamı ekleyeceğine izin verme hedefimize nasıl ulaşacağımızı öğreneceğiz.”