Twitter, algoritmasının nasıl çalıştığı ve işlediğiyle ilgili bilgileri ve araştırmaları bazı zamanlar kamuoyu ile paylaşıyor. Yapılan son bilgilendirme ve yayınlanan araştırmada, Twitter kendi algoritmasının sağcı medya kuruluşlarını öne çıkardığını itiraf etti.

Son dönemlerde, sosyal medya platformlarıyla ilgili tedirgin edici araştırmalar, sızıntılar, belgeler, itiraflar sık sık karşımıza çıkmaya başladı. İnsanların üzerindeki zararlarıyla ilgili gözler önüne serilen bazı araştırmalar ve belgelerin yanı sıra, sosyal medya platformlarının insanların siyasi ya da toplumsal seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına ve çeşitli konularda çifte standart uyguladığına ilişkin bazı bilgiler kamuoyuna ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un, XCheck ismindeki bir uygulama ile yüksek takipçili ve etkili kullanıcıların hiçbir yaptırıma maruz kalmadan topluluk kurallarını ihlal eden paylaşımlarda bulunabildiği ortaya çıkmış ve gözetim kurulu, Facebook’u şeffaf olmamakla ve yeterli bilgi paylaşmamakla suçlamıştı. Daha önceki aylarda da Twitter algoritmasının siyahi vatandaşlara yönelik uyguladığı görüntü kırpma mekanizması tartışmalara yol açmıştı. Bunlar algoritmalardan kaynaklı birer hatalar mı, istemli yapılan sosyal medya politikaları mı bilinmiyor fakat can sıkmaya başladığı aşikar.

Sağ görüşlü siyasi ve medya kuruluşlarının paylaşımlarını öne çıkarıyor

Twitter tarafından 1 Nisan – 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının siyasi içerikli paylaşımlarını inceleyerek yapılan araştırmada, Twitter’ın sağcı siyasi parti ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları daha görünür hale getirdiği belirtildi. Twitter bunun farkında olmadıklarını ve algoritma tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Sistemlerinin öneri yaparken, siyasi ideolojiyi dikkate almadığı ve bu nedenle aynı siyasi oluşuma ilgi duyan kişilerin eşit seviyede öne çıkarılmadığı bulgularına ulaşan Twitter, “Sağ eğilimli haber kuruluşlarının, sol eğilimli haber kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında algoritmalarımız tarafından daha fazla öne çıkarıldığı anlaşıldı” ifadelerine yer verdi. Araştırma sonucunda bu bulguyla Almanya’da karşılaşılmadığı belirtildi. Twitter, amaçlarının her türlü eşitsizliği azaltmak olduğunu söyledi.