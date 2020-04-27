Twitter, oldukça radikal bir değişikliğe imza attı. ABD merkezli sosyal medya platformu, geçtiğimiz hafta yeni tweet'lerin bildirildiği SMS mesajları alma özelliğini kapattı. Bu özellik, birkaç bölge dışındaki ülkelerde devre dışı bırakıldı.

Twitter, güvenlik sorunları nedeniyle geçtiğimiz yıl eylül ayında SMS ile tweet atma özelliğini devre dışı bırakmıştı. Hackerlar, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in telefon numarasına erişerek Dorsey’in hesabından ırkçı mesajlar atmak için SMS özelliğini kullanmıştı. Yaşananlar üzerine harekete geçen Twitter, birkaç bölge dışındaki herkes için SMS yoluyla tweet göndermeyi devre dışı bıraktı.

Son olarak Twitter’ın aldığı SMS hizmetini kaldırma kararı, uygulamaya akıllı telefon veya internet sitesi üzerinden erişen Twitter kullanıcılarının büyük çoğunluğu için büyük bir sorun olmayacak ancak, tweet okumak için hâlâ SMS kullanan bazı kişiler değişiklikten şikâyetçi. DansDeals adlı bir firma, kullanıcıları satış konusunda bilgilendirmek için sistemlerinin SMS özelliğine bağlı olduğunu söyledi.

Twitter, çoğu ülkede SMS hizmetini kapattı:

Twitter’ın aldığı karar, platform için büyük ölçüde bir dönemin sonuna işaret ediyor zira uygulama, bir dönem SMS etrafında inşa edilmişti. 140 karakter sınırı, kısa mesaj boyutlarına göre ayarlanmıştı. Kullanıcılar, SMS üzerinden yeni tweet'ler gönderip almayı amaçlıyordu. Bununla birlikte akıllı telefon kullanımı arttıkça Twitter’ı kullanmanın birinci yolu da değişmiş oldu.

Bir Twitter sözcüsüne göre bu son güncelleme 'insanların hesaplarını güvende tutmasına' yardımcı oluyor. SMS ile tweet göndermek yerine almanın tam olarak ne tür bir risk barındırdığı bilinmiyor ancak Twitter, bu özelliği bir süredir aşamalı olarak kaldırmak istiyordu.

Twitter, 2006 yılında üyelerine SMS ile tweet atma özelliği getirmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sosyal ağın sözcüsü, “Twitter, kimlik doğrulama kodları gibi hesapların güvenliğini sağlamak için önemli SMS mesajlarını göndermeye devam edecek” dedi. Twitter’ın 2019 yılındaki açıklamasında söz konusu özelliğin güvenli hâle gelmesinin ardından yeniden aktive edileceği ifade edilmişti.