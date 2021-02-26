Twitter, bir süredir konuşulan aylık abonelik temelli "Süper Takip" özelliğini nihayet duyurdu. Süper Takip ile kullanıcılar, içeriklerini beğendikleri ve "özel" içeriklerine ulaşmak istedikleri Twitter hesaplarına aylık ücret karşılığı abone olabilecekler.

Dün akşam bir yatırımcı sunumu gerçekleştiren popüler sosyal medya platformu Twitter, geleceği bir süredir konuşulan “Süper Takip” özelliğini nihayet duyurdu. Twitch benzeri bir “içerik üreticiye abonelik” sistemi olacak Süper Takip özelliğinde kullanıcılar, içeriklerini beğendikleri ve desteklemek istedikleri içerik üreticilere abone olarak onların abonelere özel paylaşımlarına, listelerine ya da videolarına erişebilecekler.

Twitter’ın reklamcılık dışında şirkete gelir sağlayacak yeni bir model üzerinde çalıştığı ve bu konuda en fazla öne çıkan modelin “abonelik” olduğu bir süredir konuşuluyordu. Yine de Süper Takip özelliğinin Twitter kullanıcılarının ya da yatırımcılarının hayal ettikleri gibi bir model olup olmadığı muamma.

Twitter kullanıcıları, süper takipçilerine özel içerikler oluşturabilecekler

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yatırımcılara gerçekleştirmiş olduğu sunuma, “Neden insanların biz niye inanmamalarından başlamıyoruz?” şeklinde başladı ve “Üç eleştiri var: Yavaşız, yenilikçi değiliz ve güvenilir değiliz” ifadelerini kullandı. Bu tespitin genel anlamda doğru olduğunu söyleyebiliriz ancak Süper Takip’in Twitter’ı daha yenilikçi bir platform yapıp yapmayacağının yorumu sizlere kalmış.

Twitter’daki mevcut içerik üreticiler, bu içeriklerden gelir elde edebilmek için Patreon, Substack ve OnlyFans gibi üçüncü parti platformlara yöneliyordu. Süper Takip özelliği ile Twitter içerik üreticileri abonelere özel içerik üretebilecekler. Böylece hem Twitter’a, hem de içerik üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturulmuş olacak. Yine de Twitter, abonelik ücretlerinin içerik üreticilerle nasıl bir yüzdeyle paylaşılacağından bahsetmiş değil.

Twitter'dan Clubhouse benzeri özellik geliyor: Twitter Spaces

Twitter, yeni özelliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Süper Takip, içerik üreticileri ile yayıncıların takipçileri tarafından doğrudan desteklenmesini mümkün kılacak ve onları takipçilerinin sevdikleri içerikleri oluşturmaya teşvik edecek” ifadelerini kullandı. Süper Takip özelliği şu an için mevcut olmasa da Twitter, önümüzdeki aylarda yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını aktardı.

Twitter, söz konusu sunum sırasında içerik üreticilerinin takipçilerine ücretsiz ya da ücretli bültenler sunabilmesini mümkün kılacak “Revue” ve Clubhouse benzeri bir sesli sohbet odaklı bir özellik olan “Twitter Spaces”ı da duyurdu. Her iki özellik de henüz kapalı beta aşamasında ve Twitter kullanıcılarının erişimine açılmış değil.