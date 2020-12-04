Twitter, oldukça zorlu geçen 2020 yılıyla ilgili tek kelimelik bir akım başlattı. Yaklaşık 100 bin yanıt alan platform, oldukça eğlenceli bir akım başlatmış oldu. Özellikle de teknoloji şirketlerinin kendilerince verdikleri cevaplar, Twitter kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

2020 yılının yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yılın nasıl geçtiğine dair söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok çünkü hepimiz, bu yılın nasıl geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ancak Twitter, bizim gibi düşünmüyor. Yıl ile ilgili olarak bir kelimelik bir paylaşım isteyen platform, oldukça ilginç cevaplar aldı. Özellikle de teknoloji devlerinden gelen cevaplar, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan paylaşım; Netflix, YouTube, Microsoft, Adobe Photoshop gibi işletmelerden yanıt aldı. Tüm şirketler bu tweete, kendilerinden de bir şeyler katarak yanıt verdiler. Biz de sizler için, teknolojinin önde gelenleri tarafından paylaşılan o yanıtları derledik. Dilerseniz hemen, teknoloji devlerinin 2020 yılı ile ilgili tek kelimelik düşüncelerine bakalım.

İşte teknoloji devlerinin, "tek kelimeyle 2020"ye verdikleri yanıtlar

Adobe Photoshop: Masking. (maske tak)

Netflix: whyyyyyyyyyyyyyy? (Neden?)

YouTube: Unsubscribe (Abonelikten çık)

Zoom: Unstable (Kararsız)

Windows: DELETE (Sil)

Adobe: Ctrl + Z (Geri al)

Xiaomi: Reboot (Yeniden başlat)

Peki sizin 2020'yi anlatan tek kelimelik ifadeniz nedir? Düşüncelerinizi yorumlar aracılığıyla paylaşabilirsiniz...