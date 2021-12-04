Taksilere Yönelik Kamera Zorunluluğu 2022'ye Ertelendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından ticari araçlara yönelik kamera zorunluluğu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 'kamera zorunluluğu' kararı 2022 yılının Aralık ayına ertelendi.

Son yıllarda ticari araçlara kamera takma zorunluluğu sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir kararla da bu durum zorunluluk hâline getirilmişti. Ancak 2020 yılının Aralık ayında altyapı ve uygulamadaki eksiklikler sebebiyle alınan farklı bir kararla kamera zorunluluğu, 2021 yılının Aralık ayına, yani şu an bulunduğumuz aya ertelenmişti.

Şimdi de taksi, otobüs ve minibüs gibi ticari taşıtlarda kamera bulundurma ve aktif olarak kayıt yapma zorunluluğu bir kez daha ertelendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından yapılan yeni açıklamalara göre birçok eleştiriye maruz kalan bu karar, daha ileri bir tarihte geçerli olmaya başlayacak.

Aralık 2022’ye kadar yürürlüğe girmeyecek

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın tarafından yapılan açıklamalarda, ticari araçlara yönelik olan ‘kamera zorunluluğu’nun önümüzdeki yıla ertelendiği duyuruldu. Apaydın’a göre özellikle taksicilerin tepki göstermesine sebep olan bu karar, 2022 yılının Aralık ayına kadar yürürlüğe girmeyecek.

TŞOF Başkanı bu durumla ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı: “Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi minibüs, otobüs gibi taşıtlarda kayıt yapabilen iç ve ön kameranın bulunması ile bu kameraların aktif hâlde kullanılması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelenmiştir.”

“Pandeminin devam ettiği şu günlerde şoför esnafımıza maddi anlamda büyük bir yük getirecek olan bu zorunluluğun ertelenme kararı rahatlatıcı oldu. 1 yıllık zaman diliminde birçok tartışmaya yol açan bu kararın üzerinde tekrar düşünülebilir ve yeni bir karara varılabilir.”

Bu zorunluluk kararı, birçok insan tarafından eleştiriyle karşılanmıştı. Bu eleştirilere sebep olarak da taksilerin ‘özel alan’ olarak nitelendirilebilmesi, bu yüzden de kamera yerleştirilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceği gösterilmişti.