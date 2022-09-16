Kedigiller söz konusu olduğunda, Calico kedileri kesinlikle en dikkat çekenlerden biridir. Dikkat çeken türleri ve diğer kedilerden çok farklı bir genetiğe sahip olmaları onları belki de en renkli kedilerden biri yapmaktadır. Calico türü kediler hakkında öğrendiğinizde çok şaşıracağınız bilgiler var.

Calico kedileri, göz alıcı tüyleri ve tatlı kişilikleriyle hemen hemen herkes tarafından sevilmektedir. Çok çeşitli renk ve desenlere sahip bu kediler, aynı zamanda ilginç bir tarihe sahiptirler. Yapılan araştırmalara göre bu renklere sahip kedilerin ilk olarak Mısır’da ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Bu tatlı dostlarımızın birçoğu çeşitli biyolojik nedenlerden dolayı dişidir. Bunun nedenini yazımızın devamında daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Japonya gibi dünyanın bazı bölgelerinde Calico’ların iyi şans getirdiğine inanılır.

Üç renkli kedi Calicolar hakkında ilginç bilgiler:

Nereden geldikleri net olarak bilinmiyor: Kökenlerinin Mısır’a dayandığı düşünülüyor

Calico kedilerinin kesin olarak kökenleri, bir cins olmadığı için biraz belirsizdir. Bu nedenle, nereden geldiklerini ve ne zaman yetiştirildiklerini belirlemek oldukça zor hale geliyor. Ancak, Calico kedilerinin kökenlerine dair araştırmalar yapılmış ve bunlar, Calico’nun tarihi hakkında biraz bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Bu renklere sahip kedilerin ilk olarak Mısır’da ortaya çıktığı düşünülüyor.

İlginç bir genetik yapısına sahipler: Çoğu Calico kedisi dişidir

Calico kedilerinin %99’undan fazlası dişidir ve bu tamamen genetiğe bağlıdır. Bu, Calico kedilerini diğer kedi türlerinden ayıran en ilginç özelliklerinden biridir. Sahip oldukları renklerin nasıl oluştuğunun ve neden sadece dişi olduklarının genetik açıklaması oldukça karmaşık ve ilginçtir.

Farklı renklere de sahipler: 'Seyreltik Calico' denilen bir türleri daha var

Calico kedisinin Seyreltik Calico olarak bilinen bir varyasyonu vardır. Calico kedisinin bu çeşidi adından da anlaşılacağı gibi daha açık renklidir ve normal Calico kedilerine göre daha az yaygındırlar. Aynı zamanda koyu renklere sahip olmamalarından dolayı hafif bir Calico olarak da bilinir. Calimanco ve Clouded Tiger gibi isimlere de sahiptirler.

Yalnızca tek renk farklılıkları vardır: Calico kedileri ve Kaplumbağa Kabuğu kedileri farklıdır

İnsanlar genellikle Calico kedilerini Kaplumbağa Kabuğu (Tortoiseshells) ile karıştırmaktadır. Bunun nedeni, üç renkli olmaları ve desenlerinin birbirlerine benzemesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, Kaplumbağa Kabuğu kedileri ile Calico kedileri arasında bir fark vardır. Her ikisinin de genetik yapıları, bir fark dışında neredeyse tamamen aynıdır. Kaplumbağa Kabuğu kedilerinde beyaz desen geni bulunmamaktadır. Kediler veya genetik konusunda bilgi sahibi değilseniz, bir Calico kedisi ile bir Kaplumbağa Kabuğu kedisi arasındaki farkı anlamanız zor olacaktır.

3.000 Calico’dan yalnızca biri erkektir: Erkek Calico kedileri çok nadirdir ve genellikle kısırdır

Eşsiz genetik yapılarından dolayı onlarca yıldır bilimsel ve genetik çalışmaların konusu olan Calico kedilerinde, erkek Calico’lar oldukça nadirdir. Araştırmalara göre her 3.000 Calico kedisinden sadece biri erkektir. Bunun nedeni ise bir takım sağlık sorunlarına neden olan fazladan bir X kromozomuna sahip olmalarıdır. Aynı zamanda, çoğu erkek Calico kedisi genetik bir anormallikten dolayı kısır olarak dünyaya gelirler.

Amerika’da bile görev başındalar: Resmi bir devlet kedisidir

Evet, yanlış okumadınız; Calico kedisi Ekim 2001’de Amerika’da bulunan Maryland eyaletinin resmi kedisi seçilmiştir. Ayrıca, Eyaletin bayrağında bulunan renk ve desenler de Calico kedilerini andırmaktadır.

Binlerce turist çekmeyi başardı: Japonya’da istasyon şefi oldu

Japonya Kinokawa’da bulunan Kishi Tren İstasyonu’nda yaşayan Tama adındaki kedi, 2007 yılında istasyon şefi olarak seçildi. Maaşını kedi maması olarak olan bu küçük dostumuzun görevi ise ziyaretçilerin memnuniyetini sağlamaktı. Oldukça dikkat çeken Tama, istasyon şefi olduğu ilk yıl yerel ekonomiye 1.1 milyar Japon yeni kazandırmıştır. 22 Haziran 2015’te kalp yetmezliğinden dolayı vefat eden 16 yaşındaki Tama için görkemli bir cenaze töreni bile düzenlenmiştir.

Bir nevi nazar boncuğu: Farklı kültürlerde şans getirdiğine inanılır

Japonya gibi dünyanın bazı bölgelerinde Calico kedilerinin şans getirdiğine inanılır. Dahası, Japon denizciler yüzyıllar boyunca uzun deniz yolculuklarına çıkmadan önce yanlarına talihsizliklerden koruduğuna inandıkları Calcilo kedileri aldılar. ABD ve Birleşik Krallık gibi bölgelerde ise erkek Calico kedilerinin çok nadir oldukları için iyi şans getirdiğine inanılır. Almanya’da Calico kedileri yaygın olarak “şanslı kediler” olarak bilinir.

Yeri geldiğinde doktor oluyorlar: Siğillere iyi geldiklerine inanılırdı

Eski İrlanda geleneklerine göre, siğil çıkan bölgeye Calico kedilerinin kuyruğu dokundurulduğunda iyileştiğine inanılırdı. Hiçbir bilimsel dayanağı olmasyan bu geleneği öğrendiğinizde oldukça şaşırabilirsiniz.