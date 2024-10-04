Uçaklarda prizlerin olmasına rağmen yeni bir sistem, tüm bildiklerimizi altüst edebilir. İlerleyen yıllarda elektronik cihazlarımızı uçakta şarj etmek için uzun uğraşlara girmemize gerek kalmayacak gibi.

Çünkü havacılık endüstrisinde de Güneş enerjisinin kullanılması üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalara göre uçağın penceresinden cihazları şarj etmemiz mümkün olacak gibi görünüyor!

Uzun seyahatlerde yanımızda taşıdığımız elektronik cihazların şarj sorunu kaçınılmaz hâle geliyor.

Uçuş sırasında şarj edebileceğimiz bir güç bulmak, bazen zorlaşabiliyor. Her ne kadar uçaklarda prizler bulunsa da bazen yeterli gelmeyebiliyor. Ayrıca uçaktan güç alındığı için, bu, birazdan bahsedeceğimiz yönteme göre pek de sağlıklı durmuyor.

Yakın zamanda bu sorunun büyük ölçüde çözüleceği görülüyor. Peki nasıl?

B/E Aerospace’in geliştirdiği "The Solar Eclipse" projesini, Güneş enerjisinin gücünü kullanarak uçak pencerelerine entegre edilecek Güneş panelleriyle bu fikri gerçeğe dönüştürerek.

Bu sistem, Güneş ışığını toplayarak depolayacak ve yolcular, uçuş sırasında pencerenin yanındaki USB girişi sayesinde cihazlarını şarj edebilecek.

Ve tabii ki böylece, uçuş sırasında şarj sorunu da ortadan kalkmış olacak. Enerji verimliliği açısından da önemli avantajlar sunan bu proje, uçakların dışına yerleştirilecek ince film Güneş hücreleri ile yolcuların uçuş irtifasında 8-44 watt arası enerji elde etmelerini sağlayacak.

Mevcut uçak içi USB portları, uçak elektriği ile çalıştığından karmaşık kablolama gerektiriyor. Bu yeni sistem ise kablolardan kurtulmamıza ve kabinin ağırlığını azaltmamıza olanak tanıyacak. Yapılan hesaplamalara göre, bu sistemin uygulanması yıllık olarak 7300 galon yakıt tasarrufu sağlayabilir.

Uçak başına yaklaşık 70 ton karbondioksit emisyonunu da azaltacağı öngörülüyor.

Çevresel etkileri azaltacağı gibi hava yolu şirketlerine maliyet avantajı sunan bu proje,"The Solar Eclipse" adıyla anılacak. Şu an böyle bir projeyle karşılaşmamız mümkün görünmese de yakın gelecekte kendisine merhaba diyeceğiz.

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