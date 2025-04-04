Biliyoruz ki bir uçağın başarılı bir şekilde iniş yapabilmesi için iniş takımlarına ihtiyacı var. Ancak bazı problemler sebebiyle bu iniş takımları açılmayabiliyor. Peki böyle durumlarda neler oluyor? Uçak nasıl iniş yapıyor?

İniş takımı çalışmayan ya da aktif olmayan bir uçağın sapasağlam iniş yapması mümkün mü? Yolcuların ve pilotun can güvenliği, bunun yanında uçağın sağlamlığı ne şekilde korunuyor?

Gelin, böyle bir durumda neler olabileceğine bakalım.

Uçakların olası bir arıza anında veya pilot hatasında, gövdelerinin üzerine inmesi aslında mümkün.

Öyle ki iniş takımları açılmadan yapılan inişler, sık rastlanılan durumlar değil ancak yine de karşılaşılması olası. Bu iniş şekli tam olarak bir uçağın iniş takımlarının tamamen açılmadan inmek zorunda kalması anlamına geliyor.

Ayrıca bu durumda uçağın gövdesinin alt kısmı, pist ile temas etmek zorunda kalıyor. Bu temas ya herhangi bir arıza ya da pilot hatası sebebiyle meydana geliyor. Ayrıca bu iniş şeklinde pilotların aşırı hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Çünkü uçağın alev alma veya savrulma riski var. Hatta düşük görüş, kuvvetli esen yan rüzgârlar veya uçakta herhangi başka yapısal hasarlar varsa gövde üzeri iniş manevraları daha da zorlaşıyor.

Ancak yine de tüm bu olumsuzluklara rağmen eğer pilot elinden geleni yapar ve dikkatli olursa, uçağın inişini başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca bugüne kadar inişini gövdesinin üzerine yapmak zorunda kalan birçok uçak var.

Mesela tarihler 1 Kasım 2011’i gösterdiğinde New Jersey Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndan, Varşova Chopin Havalimanı’na bir uçuş gerçekleşti. Mürettebat, kalkıştan 30 dakika sonra merkez hidrolik sisteminin arızalı olduğuna dair bir uyarı aldı.

Pilot ise Newark’a geri dönmek yerine Polonya’ya devam etmeye karar verdi. Fakat inişe geçtiğinde iniş takımları açılmadı. Bu sebeple pilot, uçaktaki fazla yakıtı tüketmek ve havalimanı acil durum ekiplerinin pisti gövde üzerine inişe hazırlamasını beklemek için havada neredeyse 1 saatten fazla tur attı.

Neredeyse 20 yıllık deneyime sahip olan 57 yaşındaki kıdemli pilot, hiç kimseye zarar vermeden uçağı gövdesi üzerine başarıyla indirmeyi başardı. Bu olayın olumsuz tek tarafı uçağın tamamen kullanılmaz hâle gelmesi oldu. Ancak yine de yolcuların ve pilotun zarar görmemesi, bu uçuşun ‘başarı bir uçuş’ kategorisine girmesini sağladı.

Özetle uçakların gövdelerinin üzerine inmesi elbette tehlikeli ve riskli bir durum. Ancak pilotun dikkati ve özeni sayesinde bu tip bir olayı sapasağlam atlatmak mümkün.

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