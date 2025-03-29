Uçakların kusursuz ve verimli çalışması bir hayli önemli. Çeşitli uçak üreticileri ise uçaklara dair birbirinden farklı teknolojileri deneme yanılma yolu ile değerlendirmeye devam ediyor. Şüphesiz bunlardan en ilgi çekici olanı, uçakların köpek balığı derisi ile kaplanmış ve kaplanacak olması.

“Uçak ile köpek balığı derisi ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak önyargılarınızı bir kenara bırakıp, bu teknolojinin inceliklerine bakmanızı istiyoruz.

Peki Alman hava yolu şirketi Lutfhansa neden uçaklarını köpek balığı derisi ile kaplıyor?

Lufthansa, Boeing 777 tipi kargo uçaklarını, köpek balığı derisinin yapısını taklit eden yüksek teknolojili bir malzeme ile kaplıyor.

AeroSHARK ismi verilen bu inovatif ürün, kimya devi BASF ve Lufthansa Technic tarafından ortaklaşa geliştiriliyor. Peki bu teknoloji ne işe yarayacak?

Bu sayede uçuş sırasında, uçağın gövdesinde meydana gelen sürtünme miktarı azalıyor ve böylece akaryakıt tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapılan hesaplamalara göre AeroSHARK teknolojisi ile sürtünme miktarında %1’in üzerinde bir azalma görülecek.

Yani Lufthansa’nın 10 uçaklık Boeing 777F filosunın, yaklaşık 3.700 ton akaryakıt tasarrufu sağlayacağı tahmin ediliyor.

Ek olarak akaryakıt sarfiyatı azalınca, motorlardan çıkan karbon emisyonları da azalmış olacak.

Lufthansa Technic ve BASF, 2019’da başladıkları deneme çalışmalarında Boeing 747 tipi bir uçağın gövdesinin alt kısmını bu özel madde ile kapladı. Kaplanan bu alan ortalama 500 m² büyüklüğündeydi.

1.500 uçuş saatı boyunca yapılan gözlemlerin ardından ise AeroSHARK teknolojisinin, kargo uçakları tarafından verimli bir şekilde kullanılacağına karar verildi.

Yine uçak yüzeyleri yüksek irtifalarda; sıcaklık ve basınç dalgalanmalarına, UV radyasyonlarına maruz kalıyor. Bu kaplamalar ise her türlü hava koşullarına dayanıklı ve bunları uçakların üzerine uygulaması oldukça pratik.

Yani AeroSHARK teknolojisinin faydaları saymakla bitmiyor. Lufthansa’nın planı ise 2027’ye kadar tüm kargo uçaklarını bu teknoloji ile donatmak. Belki de zaman içinde tüm hava yolları bu teknolojiyi benimsemiş bir şekilde karşımıza çıkar…

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