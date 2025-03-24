Uçakların tasarımları kimi zaman birbirinden farklı olsa da aslında belli başlı temel parçaları ve sistemleri neredeyse aynı. Fakat Boeing 737’ler hariç. Şöyle ki bu uçakların ana iniş takımlarında kapak yok.

Bir Boeing 737 kalkışının ardından, ona alt kısmından baktığınızda tekerlekleri yuvanın içinde net olarak görebiliyorsunuz. Orayı kapatan herhangi bir şey yok.

Peki diğer uçakların aksine bu uçaklarda neden bir kapak yok?

Aslında iniş takımlarında kapak olmaması, ilk Boeing 737 piyasaya sürüldüğünden beri devam eden bir durum.

Her uçakta olduğu gibi kalkıştan sonra, Boeing 737’nin ana iniş takımları toplanıyor ve gövde içindeki yuvasına yerleşiyor. Ancak bu bölümün tekerlekleri tuhaf bir şekilde görünür hâlde bırakılıyor.

Daha garip olan ise iniş takımları için bir kapak mekanizmasının olması ancak bu kapağın, tekerlekleri kapsamaması. Bunun sebebi ise 1968’de tanıtılan ilk Boeing 737’lere kadar uzanan bir tasarım problemine dayanıyor.

İlk Boeing 737 uçakları, gövdesi yere yakın olacak şekilde tasarlanıyor.

Tasarımın bu şekilde yapılmasının sebebi ise 737’nin daha küçük, uzak veya bölgesel havaalanlarında kullanılabilmesi. Ayrıca o dönemlerde küçük havaalanlarının alt yapıları ve bagaj yükleme sistemleri çok başarılı değildi. Hatta yoktu.

Uçağın yere yakın olması da kargoların yüklenmesini, yolcuların uçağa binmesini ve sınırlı ekipmanlarla uçağa yakıt yüklemeyi çok daha kolay hâle getirecekti. Yine daha alçak gövdeli bir uçak, daha küçük merdivenlerle iş görüleceği anlamına geliyordu.

Fakat bu durumun artıları olduğu kadar eksileri de vardı.

Uçak gövdesi yere yakın tutulduğu için çeşitli tasarım problemleri ile karşılaşıldı. İşte bunlardan en önemlisi ana iniş takımı kapaklarına yer bulunamamasıydı. Çünkü kapakların takılabilmesi ve bunların açılabilmesi için ekstra yükseliğe ihtiyaç vardı.

Bu şartlarda takılan kapaklar, zemine temas edecekti. Öte yandan tasarımcılar yere değmeyecek bir kapak da tasarlayabilirdi fakat bu sistemin herhangi bir arızaya sebep olmasından çekindiler.

Bu sebeple problemli bir kapak takmak yerine, iniş takımlarının kapaksız olmasına karar verildi. Üstelik kapaksızlık, uçağın toplam ağırlığını azaltıyordu ve uçağın gövdesindeki birkaç önemli bir alanı da kullanıma açıyordu.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı Boeing 737’lerin iniş takımlarının kapağı hiçbir zaman olmadı.

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