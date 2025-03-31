Nasıl ki bir otomobil için fren olmazsa olmazsa aynı şey uçaklar için de geçerli. Frensiz bir uçak düşünmek elbette mümkün değil. Fakat uçakların iniş takımlarından kullanılan frenler ikiye ayrılıyor. Karbon veya çelik olarak.

Yani hem karbon hem de çelik frenleri kullanmak mümkün. Ancak aralarında bariz farklar var. Peki karbon fren seçimi neden daha mantıklı?

Karbon frenleri daha kullanışlı yapan özellikleri neler?

Tüm modern ticari uçakların otomatik fren sistemleri bulunuyor.

Bu sistemler, tıpkı bir araba gibi lastiklerin ıslak pistte kaymasını önleyen fren sistemine (ABS) sahip. Otomatik fren sisteminin en büyük avantajı ise uçağın sabit bir yavaşlama ile güvenli bir şekilde hızı kesmesi.

Bu hızın kesilmesi ya da yavaşlaması için ise tekerlek frenleri otomatik olarak devreye giriyor. Yani pilot frenlemenin son aşamasında, her iki fren pedalına basıyor ve tekerlek frenlerini direkt devralıyor. Bu da otomatik fren sisteminin devre dışı bırakılmasını sağlıyor.

Gelelim bu frenlerin çeşitlerine.

Aslında çelik frenler, havacılık sektöründe çok uzun yıllar boyunca standart bir kullanıma sahipti. Sonrasında ise yüksek performanslı askerî uçakların havacılık sahnesinde daha çok yer almaya başlamasıyla birlikte karbon frenler tercih edilmeye başladı.

Çünkü karbon frenler, çelik frenlere göre neredeyse 2 kat daha fazla iniş yapma imkânı sağlıyor. Yani karbon frenler çok daha uzun ömürlü. Söz konusu maliyet olduğunda çelikler her zaman daha ucuzdu ancak son zamanlarda bu maliyet neredeyse eşitlendi.

Karbon frenlere fiyat anlamında iyileştirmeler yapıldı ve bu problem de ortadan kalktı. Ayrıca karbon frenler, çelik frenlere göre çok daha fazla enerji emme kapasitesine sahip.

Yine karbonlar, daha hafif ve daha dayanıklı.

Hatta aradaki bu hafiflik farkı oldukça fazla. Örneğin bir Boeing B757’nin karbon fren kullanarak sağladığı ağırlık tasarrufu yaklaşık 250 kg. Aynı şekilde Boeing B767’de bu tasarruf ortalama 360 kg.

Ek olarak karbon frenlerin çok daha düşük ağırlıkta olması hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de uçuş süresince oluşan karbondioksit emisyonlarını büyük oranda azaltıyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı artık uçak frenlerinin karbon olanları tercih ediliyor.

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