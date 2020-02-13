Bir tür siber saldırı olan DDoS’lar kullanıcıların bilgi güvenliğini tehdit ediyor. Anlık olarak sitenin kaldırabileceğinden çok istek atılmasıyla sitenin sistemini geçici süreliğine deaktif hale getiren bu siber saldırı türü bazı hackerlerın uyguladığı bir yöntem. Peki ücretiz DDoS koruması söylendiği gibi gerçekten ücretsiz midir?

Doğrudan sistemi yorarak veya sistem hattını anlık isteklerle doldurarak çökerten DDoS saldıralı, sistemin erişilebilirliğini tehlikeye atıyor. Siteye giren kullanıcı sayısı arttıkça site sahipleri bu tür saldırılardan kaçınmak için ücretsiz DDoS koruma programına başvuruyor.

İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS’ler), İçerik Dağıtım Kanalları (CDN’ler) ve genel bulut sağlayıcıları için hizmet paketinin bir parçası olarak ücretsiz DDoS koruması sunuyor. Fakat bu servis sağlayıcıları göründüğü kadar masum mu?

İtibar kaybı maliyete neden olabilir

'Ücretsiz DDoS' koruması aldığınız için kârda olduğunuzu düşünebilirsiniz fakat siteniz saldırıya uğrarsa kullanıcılarınız tarafından itibar kaybına uğrama olasılığınız oldukça yüksek. Bu itibar kaybını düzeltmek için harcayacağınız Halkla İlişkiler çalışması size çok daha pahalıya patlayacaktır. Konusu geçen ücretsiz sağlayıcıların yetersiz kaldığı bazı önemli noktaların bulunduğu da düşünüldüğü zaman itibarınızı korumanız için ikinci kez düşünmenizde yarar olduğunu söyleyebiliriz.

Güvenlik uzmanı eksikliği

Ücretsiz DDoS sağlayıcıları genelde bu hizmeti yan iş olarak yapar ve çoğunun güvenlik uzmanlığı konusunda bilgisi yetersizdir. Çünkü bu çalışanların uzmanlık alanları internet bağlantısı, içerik dağıtımı gibi konulardır. Fakat siber saldrılar bu kadar hafife alınacak bir konu değildir. Unutulmaması gerekiyor ki; DDoS saldırıları her geçen gün daha da güçleniyor ve ne yazık ki sağlayıcılar güvenlik konusunda iyi değil. Bu nedenle farklı şekillerde olan DDoS saldırılarına hakim olmayabilirler. Bu yüzden olası bir DDoS saldırısında sitenizi koruyamama ihitmalleri var.

Sınırlı kapsama

Az önce de belirttiğimiz gibi DDoS saldırıları farklı şekillerde olabilir ve böyle bir durumda ücretsiz DDoS sağlayıcılarının kapsama alanı sınırlı kalıyor. Güvenlik düzeyi dışında sundukları hizmetin sınırlı kapsama alanı olduğunu unutmamakta fayda var. Çünkü bu tür hizmetler ilkel ağları kullanıyor ve farklı saldırılara karşı savunmasız oluyor.

Fiyat umut verici ama…

Sonuçta ücretsiz bir hizmet satın aldığınız için size verilen hizmetin ne kadar kaliteli olduğunu bilemezsiniz. Sınırlı bir şekilde hizmet verdiklerinden dolayı siteniz farklı saldırılara maruz kalabilir. Bu saldırılar sonucundan hem müşteri kaybedersiniz hem de itibar kaybına uğrarsınız. Bozulan imaj ve itibarınızı düzeltmek için harcayacağınız maddi manevi çaba sizi daha fazla yorar. Bu sağlayıcıların sınırlı kapsama alanı olması ve güvenlik uzmanlığında eksiklik yaşaması sizin ve siteniz açısından olumsuzdur.

DDoS saldırısından korunmak için neler yapabilirsiniz?

Sitenizin ve kullanıcılarınızın güvenliğini bu konuda uzman olan kişilere bırakmanız en iyisidir. DDoS saldırıları çok çeşitli ve güçlü bir hale geldi bu yüzden sizin aldığınız ücretsiz güvenlik sağlayıcıları sizi bir yere kadar koruyabilir. Eğer herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız işinin ehli bir uzmanla birlikle çalışmanızda fayda var.