EA Sports FC ya da eski adıyla FIFA serisi, yakın zamanda yeni bir futbol oyunu rakibiyle karşılaşacak: UFL. Geçtiğimiz aylarda açık beta süreci tamamlanan 12 Eylül itibarıyla resmi çıkışını gerçekleştireceği açıklanan oyunda Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu da resmi olarak yer alacak.
Beta testleri sonucunda karışık yorumlar alan oyunun çıkışına 10 gün kala geliştirici STRIKERZ'dan üzücü bir haber geldi. Buna göre UFL'nin çıkış tarihi, 5 Aralık 2024'e ertelenmiş durumda.
UFL tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Merhaba sevgili UFL hayranları!
İki açık beta testi gerçekleştirdik ve açık testin son aşamalarında, 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı. Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerli oldu. Bu kararı almak kolay olmadı, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkış tarihini ertelemeye karar verdik. Bu kararı neden aldığımızı ve sizin için ne anlama geldiğini açıklamak istiyoruz. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabilirdik, ancak biraz daha zaman ayırmanın, en iyi deneyimi sunmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili. Mükemmel bir futbol oyunu için bir tarif olmadığını anlıyoruz, ancak oyunun hem bizim yüksek standartlarımızı hem de sizin beklentilerinizi karşılaması bizim için çok önemli.
UFL'nin yeni çıkış tarihi 5 Aralık 2024. Bu tarihle ilgili çok heyecanlıyız ve UFL'yi futbol oyun dünyasında öne çıkan bir marka yapmaya kararlıyız.
Oyunun ücretsiz olduğunu ve bir hizmet ürünü olarak geliştirildiğini vurgulamak önemli; bu da UFL'nin çıktıktan sonra hem temel hem de meta alanlarda düzenli ve anlamlı güncellemeler alacağı anlamına geliyor. UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilir olacak. UFL'yi ön sipariş verdiyseniz, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacaksınız. Zaten ön sipariş verenler için siparişleriniz geçerlidir. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak.
Oyunu iyileştirmeye ve açık test sırasında vurgulanan alanları güncellemeye odaklanacağız, daha fazla mod ekleyeceğiz ve genel oyun deneyimi ve kararlılığını artıracağız. Oyunun ilerleyişiyle ilgili bilgiler paylaşacağımız ve sorularınızı yanıtlayacağımız yeni UFL Journey ve UFL Insider bölümleri oluşturmaya devam edeceğiz. Kamuya açık oyun testleri devam edecek ve katılmanızı bekleyeceğiz: aktif testçilere özel oyun içi ödüller ve kulüp armaları verilecek.
Sadık topluluğumuzla gurur duyuyoruz ve her görüşe değer veriyoruz. Yaklaşımımız her zaman topluluk odaklıdır ve ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılamak için çaba gösteriyoruz.
Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Desteğinizle, UFL'nin olağanüstü olacağına inanıyoruz.
Takipte kalın
UFL 2024'te geliyor ve güçlü geliyor!
İki açık beta testi gerçekleştirdik ve açık testin son aşamalarında, 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı. Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerli oldu. Bu kararı almak kolay olmadı, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkış tarihini ertelemeye karar verdik. Bu kararı neden aldığımızı ve sizin için ne anlama geldiğini açıklamak istiyoruz. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabilirdik, ancak biraz daha zaman ayırmanın, en iyi deneyimi sunmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili. Mükemmel bir futbol oyunu için bir tarif olmadığını anlıyoruz, ancak oyunun hem bizim yüksek standartlarımızı hem de sizin beklentilerinizi karşılaması bizim için çok önemli.
UFL'nin yeni çıkış tarihi 5 Aralık 2024. Bu tarihle ilgili çok heyecanlıyız ve UFL'yi futbol oyun dünyasında öne çıkan bir marka yapmaya kararlıyız.
Oyunun ücretsiz olduğunu ve bir hizmet ürünü olarak geliştirildiğini vurgulamak önemli; bu da UFL'nin çıktıktan sonra hem temel hem de meta alanlarda düzenli ve anlamlı güncellemeler alacağı anlamına geliyor. UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilir olacak. UFL'yi ön sipariş verdiyseniz, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacaksınız. Zaten ön sipariş verenler için siparişleriniz geçerlidir. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak.
Oyunu iyileştirmeye ve açık test sırasında vurgulanan alanları güncellemeye odaklanacağız, daha fazla mod ekleyeceğiz ve genel oyun deneyimi ve kararlılığını artıracağız. Oyunun ilerleyişiyle ilgili bilgiler paylaşacağımız ve sorularınızı yanıtlayacağımız yeni UFL Journey ve UFL Insider bölümleri oluşturmaya devam edeceğiz. Kamuya açık oyun testleri devam edecek ve katılmanızı bekleyeceğiz: aktif testçilere özel oyun içi ödüller ve kulüp armaları verilecek.
Sadık topluluğumuzla gurur duyuyoruz ve her görüşe değer veriyoruz. Yaklaşımımız her zaman topluluk odaklıdır ve ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılamak için çaba gösteriyoruz.
Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Desteğinizle, UFL'nin olağanüstü olacağına inanıyoruz.
Takipte kalın
UFL 2024'te geliyor ve güçlü geliyor!