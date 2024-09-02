Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında yer aldığı ücretsiz futbol oyunu UFL, gelen geri bildirimler ışığında oyunu iyileştirmek için ertelendi.

EA Sports FC ya da eski adıyla FIFA serisi, yakın zamanda yeni bir futbol oyunu rakibiyle karşılaşacak: UFL. Geçtiğimiz aylarda açık beta süreci tamamlanan 12 Eylül itibarıyla resmi çıkışını gerçekleştireceği açıklanan oyunda Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu da resmi olarak yer alacak.

Beta testleri sonucunda karışık yorumlar alan oyunun çıkışına 10 gün kala geliştirici STRIKERZ'dan üzücü bir haber geldi. Buna göre UFL'nin çıkış tarihi, 5 Aralık 2024'e ertelenmiş durumda.

UFL tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde: