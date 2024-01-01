Kevin Hart'ın başrolde yer aldığı Uçuk Bir İş (Lift) Filmi, vizyona girmesine haftalar kala yeni bir fragmanla karşımızda.

Netflix’in orijinal olarak Lift diye isimlendirdiği, Türkiye’de ise Uçuk Bir İş ismiyle karşımıza çıkacak olan orijinal yapımında Kevin Hart gibi isimler yer alacak. Bu yüzden de film, her şeyden önce sırf oyuncu kadrosuyla bile merak uyandırmayı başardı. Geçtiğimiz kasım ayının başlarında orijinal fragmanını gördüğümüz yapım, şimdi de yeni yıl son fragmanıyla karşımızda.

12 Ocak 2024 tarihinde platform üzerinden izleyebileceğimiz bu yapım, temelinde benzersiz bir uçak soygununu anlatacak. Yönetmen koltuğunda ise Men in Black ile Hızlı ve Öfkeli 8 filmlerinden tanıdığımız F. Gary Gray yer alacak. Bir süredir sinema gündeminde duran yapımın son fragmanı bize neler sunuyor, gelin birlikte bakalım.

12 bin metre yükseklikte geçen bir aksiyon komedisi:

Cyrus Whitaker rolünü canlandıran Kevin Hart’a başrolde; Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington ve Jean Reno'nun eşlik ettiği Uçuk Bir İş, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama gibi suçlara karışan uluslararası bir soygun ekibinin hikâyesini anlatıyor. Köşeye sıkışan söz konusu ekibimiz, yetkililer tarafından vazgeçemeyecekleri bir teklifle karşı karşıya kalıyor; yarım milyon dolar değerinde altın çalmak.

Fakat bu öyle dükkan soyup kaçmak gibi basit bir iş değil. Buna basit dememizin sebebi, söz konusu yapımda ekibin bu soygunu, hareket hâlinde olan bir Boeing 777’de yapmak zorunda olması.

Filmin önceki resmî fragmanı:

Uçuk Bir İş, aslında bu yıl izleyicilerle buluşacaktı fakat 2024’e ertelenmesiyle birlikte yeni vizyon tarihi 12 Ocak oldu. Bu tarihte Netflix kütüphanesinden yapıma erişebilirsiniz.