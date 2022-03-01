'Ucuza Altın ve Elektronik Ürün' Dolandırıcılığında Karar

İnternetten uygun fiyata altın ve elektronik ürün vaadinde bulunup insanlardan para toplayan zanlıların davasında karara varıldı. Mahkeme, E.K. isimli şüphelinin 36 kişiyi dolandırdığını açıkladı. Nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen E.K. 60 yıl hapis yatacak.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İstanbul'daki bir dolandırıcılık girişiminden bahsetmiştik. Edinilen bilgilere göre C.K. ile E.K. isimli iki kardeş ile E.K.'nin kız arkadaşı olan H.A., dükkanlarına gelen müşterilere uygun fiyatlı altın ve elektronik eşya vaadinde bulunuyor, onlardan para topluyorlardı. İlk dönemlerde vaadlerini yerine getiren şüpheliler, işlerin büyümesiyle ipin ucunu kaçırmışlardı. İddiaya göre parasını kaptıranların sayısı 39'du.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı incelemeler sonucunda, 3 kişi hakkındaki karar verildi. Sanıklardan E.K'nin nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın 60 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. E.K., dolandırıcılığa konu olan her bir kişi için 1 yıl 8 ay hapis yatacak.

Kardeş ile sevgiliye beraat kararı verildi

Mahkeme heyeti, yalnızca E.K.'nin nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis yatmasına karar verdi. Aynı davada yargılanan kardeş C.K. ile kız arkadaş H.A., davadan beraat ettiler. Avukatlar, önceki duruşmada da müvekkillerinin beraatini istemişlerdi.

Önceki haberimizde; soruşturma kapsamında 39 kişinin dolandırıldığı bilgisini aktarmıştık. Mahkeme heyeti, E.K.'nin 36 kişiyi dolandırdığı kararına vardı. Hazırlanan iddianamede ise zanlılar için 56 yıl üçer aydan 281 yıl üçer aya kadar hapis cezası istenmişti.