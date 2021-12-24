'Uygun Fiyata Elektronik Ürün' Dolandırıcılığına Hapis

İstanbul'da benzeri pek de görülmemiş bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İnsanları internet üzerinden uygun fiyatlı altın ve elektronik ürün vaadiyle kandıran 3 kişi, işlerin büyümesiyle kontrolü kaybetti. 39 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen sanıklar hakkında 281 yıl üçer aya kadar hapis cezası isteniyor...

Nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında dava açılan 3 kişiye rekor sürelerde hapis cezası istendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada okunan mütalaada ikisi kardeş olan üç kişi için 56 yıl üçer aydan 281 yıl üçer aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, 39 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

Edinilen bilgilere göre C.K. ile E.K. isimli iki kardeş, İstanbul Beşiktaş'ta bir dükkan işletiyor, E.K.'nin kız arkadaşı olan H.A. da bu dükkanda çalışıyordu. Dükkana gelen müşterilere e-ticaret siteleri üzerinden uygun fiyatlı altın ve elektronik ürün vaadinde bulunan sanıklar, müşterilerin güvenini kazandıktan sonra da süreci başlatıyorlardı. İlk etapta sözlerini tutan ve müşterilere uygun fiyattan ürün sağlayan sanıklar, işler büyüyünce kontrolü kaybettiler. Uygun fiyatlı altın ve elektronik ürün vaadiyle 39 kişiden para toplayan C.K., E.K. ve H.A., müşterilerin parasını da sipariş verilen ürünleri de teslim edemediler.

281 yıl üçer aya kadar hapis istemi kabul edildi

Sanıklardan C.K., savunma sırasında ağabeyi E.K.'yi suçladı. Kendine ait hesapları ağabeyinin kullanmış olduğunu söyleyen sanık, suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme, söz konusu savunmayı yeterli bulmadı. Böylelikle her üç sanık için de istenen 56 yıl üçer aydan 281 yıl üçer aya kadar hapis cezası istemi kabul edildi.

Edinilen bilgilere göre paralarını kaptıran bazı müşterilerin esas amacı, uygun fiyatla sahip oldukları altın ya da elektronik ürünleri kısa süre içerisinde yüksek kar oranlarıyla elden çıkaracaklardı. Yani bu iş, temelinde saadet zinciri benzeri bir yapıymış gibi görünüyor. Sonraki duruşmalar, sanıkların ne kadar ceza alacaklarını görmemizi sağlayacak...