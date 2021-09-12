Uğur Şahin: mRNA Gençleşmek İçin Kullanılabilir

BioNTech’in kurucu ortaklarından olan Prof. Dr. Uğur Şahin, COVID-19 aşısının geliştirme sürecinde de kullanılan mRNA metodunun gençleşmek için de kullanılabileceğini açıkladı. Açıklamalara göre hücrelerde yenilenmeye neden olan faktörler, gelecekte mRNA yoluyla hücrelere sızdırılabilir.

İnsanlığın başlangıcından beri peşinde koştuğumuz en zor hedeflerden biri olan ölümsüzlüğe her tıbbi buluşla bir adım daha yaklaşıyoruz. Gelecekte tamamen ölümsüz olur muyuz bilinmez, ancak yeni bir açıklamaya göre hasar görmüş organları gençleştirmek; dolayısıyla ömrü uzatmak ileride mümkün olacak. Açıklamanın sahibi ise mRNA teknolojisiyle COVID-19’a karşı aşı üretilmesinde büyük payı olan isimlerden Prof. Dr. Uğur Şahin.

Prof. Dr. Özlem Türeci ile ortak kurucusu olduğu BioNTech şirketinin CEO’luğunu yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte zarar görmüş organların yenilenip gençleştirilebileceğini açıkladı. Bunun yolu ise milyonlarca insanı koronvirüsün hasarlarından ve hatta ölümden kurtaran mRNA metodundan geçiyor.

mRNA hasarlı organları onarabilir

Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Alman gazetesi Bild’e konuştu. BioNTech’in şu anki çalışmalarından ve gelecekte yürüteceği olası çalışmalardan bahseden Şahin, yaşlanmanın biyolojik bir süreç olduğunu hatırlatarak bu sürece de dışarıdan etki edilebileceğini ifade etti. Açıklamalara göre deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanarak gençleştirilebileceği, zaten yıllar önce biliniyordu.

Uğur Şahin, bu programlama işleminin mRNA yöntemiyle diğer organlar üzerine de kullanılabileceğini açıkladı. Yenilenmeye yol açan faktörlerin hücrelere mRNA yoluyla sızdırılabileceğini ifade eden profesör, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz."

Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in şirketi BioNTech, COVID-19 aşısı için yürütülen hızlı geliştirme sürecinin diğer terapi yöntemlerinde de uygulanması üzerine çalışıyor. Şirketin sıradaki hedeflerinden biri ise 100 gün içinde varyantlara karşı koruyuculuğu artırılmış bir COVID-19 aşısı çıkarmak.