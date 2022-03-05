Ukrayna'da Süpermarketler, Coca-Cola Satışını Durdurdu

Ukrayna'daki bazı süpermarketler, Coca-Cola ürünlerinin satışını durdurduklarını açıkladı. Süpermarketler tarafından yapılan açıklamalarda, kararın sebebinin şirketin hala Rusya pazarında faaliyet göstermesi olduğu kaydedildi.

Haftalardır Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’dan, yüzde 3 ile Rusya’da ciddi bir pazarı bulunan ve savaş süresince Rusya ile çalışmaya devam eden Coca-Cola'ya karşı hamle geldi. Ukrayna’da bir süpermarket zinciri, Instagram hesaplarından yaptığı bir açıklamayla, Coca-Cola'nın Rusya pazarındaki görevine devam etmesi sebebiyle şirkete ait ürünlerin satımını durdurduğunu açıkladı.

Süpermarketin başlattığı harekete, daha sonrasında ise pek çok süpermarket dahil oldu. Süpermarketler, yaptıkları açıklamalarla mağazalarındaki şirkete ait bütün ürünlerin satımının durdurulduğunu ve gelecek teslimatların da iptal edildiğini duyurdu.

Tüm Coca-Cola ürünleri raflardan indi, teslimatlar durduruldu

Ukrayna merkezli NOVUS isimli bir süpermarket zincirinin çalışanları, Coca-Cola bünyesinde bulunan bütün ürünleri mağaza raflarından indirdi.

Konuya dair yapılan açıklamada, “Ülkemizin şu anda yaşadığı tüm vahşetlere rağmen bu utanmaz şirket işgalciler için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Markaya ait tüm ürünleri reddediyoruz. Temsilciler bizimle iletişime geçerek insanlık dışı ve ilgisizlik bulaşmış tüm mallarını alabilirler. !Defolun ülkemizden!" ifadelerini kullanan süpermarket zinciri, Rusya ile çalışmaya devam ettiği için özel bir şirket olan Coca-Cola'yı açık bir şekilde "utanmaz" ve "insanlık dışı" olmakla suçlarken, diğer marketleri de aynısını yapmaya davet etti.

NOVUS’a ek olarak süpermarket zinciri Varus ve Fozzy Group da Coca-Cola ürünlerini satmayı reddettiğini açıkladı. Karara dair Varus, “Bu kararı, Coca-Cola şirketinin saldırgan ülke pazarındaki faaliyetlerine devam etme konusundaki resmi duruşunu dikkate alarak aldık” şeklinde kaydederken, Fozzy Group ise basın servisi Interfax-Ukrayna'ya verdiği demeçte, “Bugünden itibaren Silpo, Fora, FOZZY Cash&Carry, Market super Trash mağazalarının raflarındaki tüm Coca-Cola ürünlerini kaldırıyoruz ve gelecekteki tüm teslimatları durduruyoruz,” şeklinde aktardı.