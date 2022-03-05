Shell'in geçtiğimiz günlerde birçok enerji şirketiyle birlikte Rusya'daki tüm faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamasının ardından bugün beklenmedik bir şekilde Rusya'dan rekor bir indirimle ham petrol satın aldı.

Birçok firma ve kuruluşun yaptırımlarının ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken piyasalarda da dalgalanmalar yaşanıyor. Tüm dünyayı etkileyen bu gerilimle birlikte kripto para, altın ve petrol piyasaları da etkilenmeye devam ediyor.

Shell, geçtiğimiz günlerde Rusya’daki tüm projelerden çekilme kararı aldığını açıklamış ve bu açıklamasıyla birlikte birçok kuruluşla da ortak girişimlerini sonlandıracağını belirtmişti. Bugün ise Shell, beklenmedik bir hamle yaptı ve Rusya’yla aralarındaki petrol alışverişiyle gündeme oturdu.

Shell, Rusya’dan bağlarını kopartamamış gibi görünüyor

Rusya’da 3 milyar dolara yakın bir varlık değerine sahip olan Shell, ülkedeki projelerden çekileceğini açıklamasının ardından Gazprom ve diğer kuruluşlarla olan ortak girişimlerinden de ayrılacağını duyurmuştu. Bununla birlikte daha birçok projeden çekileceğini belirten Shell’den bugün beklenmeyen bir hamle gerçekleşti.

Rusya’daki hiçbir projeye sermaye aktarmayacağını ve yatırım yapmayacağını söyleyen şirket, bugün Rusya’dan rekor bir indirimle ham petrol satın alarak tepkilere sebep oldu. Varil başına 28,50 dolarlık bir indirimle aldığı ham petroller sonrası, Shell’in bu tutumu birçok insandan tepki aldı. Bir diğer açıdan düşünecek olursak da böyle bir indirim yapmış olması belki de Rusya'nın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntının bir göstergesi olabilir. İlerleyen günlerde Shell’in Rusya ile olan bağlarında bir değişiklik olup olmayacağını ise bekleyip göreceğiz.