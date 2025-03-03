Ulefone, Armor 34 Pro, Armor 33 Pro ve Armor Mini 4 modellerini tanıttı. Yeni telefonlar güçlü batarya ve dayanıklılık sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi Ulefone, MWC 2024 kapsamında yeni dayanıklı akıllı telefonlarını duyurdu. Armor 34 Pro, Armor 33 Pro ve Armor Mini 4 olarak adlandırılan bu cihazlar, farklı kullanım senaryolarına hitap eden özelliklerle geliyor.

Ulefone, üç yeni dayanıklı telefon modelini tanıttı. Armor 34 Pro, 6.95 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor.

Yeni Ulefone telefonlar: Dev batarya, projektör ve çift ekran seçenekleriyle geliyor

Gücünü MediaTek 7300 5G işlemciden alan cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun en dikkat çekici özelliği ise 25.500 mAh kapasiteli dev bataryası. Bu batarya, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Armor 34 Pro ayrıca, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP gece görüş kamerasından oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Telefonun arkasında entegre 150 lümen projektör ve 1.200 lümen LED flaş bulunuyor.

Armor 33 Pro ise Armor 34 Pro ile benzer donanıma sahip ancak projektör yerine 3.4 inç boyutunda ikinci bir arka ekran sunuyor. Bunun yanında, 118 dB seviyesinde güçlü bir hoparlör ile donatılmış. Diğer özellikleri arasında 6.95 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Dimensity 7300X 5G işlemci, 12 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 25.500 mAh batarya yer alıyor. Üçlü arka kamera sistemi ise Armor 34 Pro ile aynı.

Armor Mini 4, serinin fiziksel tuş takımlı modeli olarak dikkat çekiyor. 2.8 inç TFT ekrana sahip olan cihaz, 64 MB RAM ve 128 MB depolama alanı sunuyor. 2.100 mAh batarya ile gelen Armor Mini 4, dayanıklılığı korurken, eller serbest FM radyo ve 4G bağlantısı gibi özellikler sunuyor. Ulefone’un yeni dayanıklı telefonları kısa süre içinde satışa sunulacak. Cihazların fiyatları ise henüz netleşmiş değil.