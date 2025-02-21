Ulefone, suya ve toza dayanıklı Armor 28 Ultra serisini duyurdu. Çift AMOLED ekran, 10.600 mAh batarya ve 50 MP kamera ile geliyor.

Ulefone, yeni dayanıklı akıllı telefonları Armor 28 Ultra ve Armor 28 Ultra Thermal modellerini resmi olarak duyurdu. 17 Mart 2025 tarihinden itibaren Amazon, AliExpress ve Ulefone'un resmi mağazası üzerinden satışa sunulacak.

Ulefone, zorlu koşullara dayanıklı yapısıyla öne çıkan Armor 28 Ultra serisini tanıttı. İşte detaylar!

Armor 28 Ultra serisinin teknik özellikleri

Armor 28 Ultra serisi, MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI işlemci ile güçlendirildi. 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS4.0 depolama alanı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken, büyük dosyalar için geniş bir alan sağlıyor. Çift AMOLED ekran teknolojisine sahip olan cihaz, 2200 nit tepe parlaklığı ile dış mekânda da rahat bir görüntüleme sunuyor.

Kamera tarafında ise Armor 28 Ultra, 50 MP çözünürlüğündeki Sony IMX989 ana sensörüne sahip. 1 inç büyüklüğündeki bu sensör, yüksek kaliteli fotoğraf çekimi sağlıyor. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu, ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca 8K video kaydı desteği de sunuluyor.

Batarya, dayanıklılık ve fiyatlandırma

Armor 28 Ultra serisi, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihazda 10.600 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor. Aynı zamanda IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Armor 28 Ultra Thermal modelinin fiyatının 1500 doların altında olması bekleniyor. Ulefone, cihazın resmi satış fiyatını henüz açıklamasa da resmi web sitesinden ön kayıt yaptıran kullanıcılara özel indirimler sunacağını duyurdu. Şirket ayrıca bir Armor 28 Ultra Thermal modelinin hediye edileceği bir çekiliş düzenleyeceğini açıkladı.