Uzayda Yapılan Deneyler Dünya'ya Gönderiliyor

Astronotlar tarafından uzayda yapılan deneyler, Dünya'ya gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aralık ayı içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS'e) malzeme desteği sağlaması amacıyla gönderilen SpaceX'in Dragon kargo uzay mekiği, görevini bitirmesi sebebiyle, oldukça önemli verilere sahip deneyleri içieren bir kargoyu Dünya'ya getirmek üzere yola çıkacak.

Uzay İstasyonu'nda bulunan robotik kol ile 10 Ocak Perşembe günü istasyondan ayrılacak olan Dragon, gerekli malzemeler yüklenmiş bir şekilde istasyondan ayrılmış olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun robotik kolu, Dragon kargo mekiğini sabit bir şekilde tutacak ve önemli materyallerin yüklü olduğu mekiğinin Dünya'ya dönüş zamanı geldiğinde serbest bırakacak.

Serbest bırakılan kargo modülü Dragon, Dünya'ya düşmeden önce birkaç saat boyunca Dünya'nın yörüngesinde dönüşüne devam edecek. Perşembe sabahı düşüşe geçtiğinde ise Pasifik Okyanusu'nun Güney Kaliforniya yakınlarında inişini gerçekleştirecek. SpaceX çalışanları kargoyu alarak NASA'ya teslim edecek. Değerli materyallerin bulunduğu kargoyu alan NASA mühendisleri de hassas materyalleri zarar vermeden kargodan çıkararak bilim insanlarının önüne sunacak.