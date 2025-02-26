Uydu Bağlantısı Özelliği Yakında Bütçe Dostu Telefonlara da Gelebilir

Daha çok amiral gemisi telefonlarda görmeye alıştığımız uydu bağlantısı özelliğine yönelik MediaTek'ten önemli bir adım geldi.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'in başlamasına sayılı günler kala şirketlerin planları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu yılın en dikkat çekici duyurularından biri ise Tayvanlı çip üreticisi MediaTek’ten geldi.

Şirket, yeni nesil M90 5G-Advanced modemini tanıttı ve bu model, yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. M90, MediaTek Modem AI (MMAI) sayesinde ağ koşullarını analiz edebiliyor, güç yönetimini optimize ediyor, gecikmeyi azaltıyor ve daha kararlı bir bağlantı sunuyor. Bu da daha az kesinti, daha hızlı internet ve akıcı bir mobil deneyim anlamına geliyor.

MediaTek M90'ı bütçe dostu telefonlarda görebiliriz

Ayrıca MediaTek’in UltraSave teknolojisi, modemin enerji verimliliğini %18 oranında artırarak daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans sağlıyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri ise M90’ın hem düşük hem de yüksek bant genişliğinde uydu bağlantısını desteklemesi. Yani telefonunuz kapsama alanı dışında olsa bile iletişimde kalabileceksiniz. Web'de gezinme, görüntülü aramalar ve uydu üzerinden mesajlaşma gibi işlemler, bu teknoloji sayesinde artık daha fazla telefona yayılacak.

Üstelik MediaTek bunu rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştiriyor ve şirketin gelecek süreçte bu modemini düşük ve orta bütçeli telefonlar için pazarlaması bekleniyor.

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