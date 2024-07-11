Uyku eksikliği genellikle sersemlik, baş ağrısı, mide bulantısı gibi şikâyetlere sebep olur. Bunların yanı sıra vücudumuzun bazı bölgelerinde anlam veremediğimiz ağrılarla karşılaşmak da mümkündür. İşte bu ağrıların kaynağı kaslarımızdır.

Uyku yoksunluğu, tepeden tırnağa vücudun her noktasını etkisi altına alır. Kasları öylesine etkiler ki âdeta kolumuzu kaldıracak halimiz kalmaz.

Gelin, yetersiz uykunun kaslar üzerindeki etkilerini inceleyelim.

Vücuttaki çoğu hücre, sirkadiyen bir saati takip eder.

Böylece gün içinde bazı işlevler artar ve yatmaya yaklaştıkça bunlarda bir azalma görülür. Kaslar da bu işlevlerle aynı mantıkta çalışır.

Kaslar, gün boyunca daha aktiftir ve daha yüksek bir metabolizma hızına sahiptir. Bunun yanında uyku sırasında kademeli olarak gevşerler ve enerji tüketimi düşüşe geçer.

Hatta çoğu kas, özellikle REM uykusu esnasında âdeta felce uğrar. Uykuda kas kök hücreleri genişleyerek yaşlı ve ölen kas hücrelerinin yerini alır. Böylelikle yorgun kaslar onarılır ve gençleşir.

Kötü veya yetersiz uyku, kasların sirkadiyen saatinin pillerini tüketir.

Kaslar, bu uyku eksikliğinden dolayı kendilerini onaramaz ve yenilemeyi başaramaz. Ayrıca yeni ve sağlıklı kas hücreleri geliştiremez. Sonuç olarak eski kas hücreleri vücutta kalmaya devam eder.

Bu durum, kaslarda düşük dereceli bir inflamatuar ortama sebep olarak ağrıya katkıda bulunur. Öte yandan insanlar ve kemirgenlerin kronik uyku yoksunluğu üzerine yapılan bir çalışmada uykusuzluğun sebep olduğu bir tür iltihap tespit edilir.

İltihabın sebep olduğu hormonal durum, kasların temel bir bozulmaya uğradığını gösterir. Özetle sağlıklı bir uyku, kasların tam performans gösterebilmesi için oldukça önemlidir.

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