MSB: Askeri İşlemler, e-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek

Koronavirüs salgınının Türkiye’ye de sıçramasının ardından merak edilen konulardan biri de askerlik işlemlerinin ne şekilde yapılacağıydı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı bir açıklamayla işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılacağını bildirdi.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının sayısının ve can kayıplarının artmasının ardından vatandaşların mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaya özen gösterdiği biliniyor. Alınan önlemlereyse bugün bir yenisi daha eklendi ve Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların ve askerlik şubesi personelinin sağlığı için tüm işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada hiçbir vatandaşın zorunlu kalmadığı sürece askerlik şubelerine gitmemesi gerektiğinin altı çizilirken elektronik ortamda 'Askere alma hizmetleri' ve 'Seferberlik hizmetleri' olmak üzere iki kısımda hizmet verildiği belirtildi.

e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler:

Alınan bilgiye göre portal üzerinden yapılacak işlemler; askerlik yoklama başvuru hizmeti, askerlik hizmet tercihleri hizmeti, askerlik erteleme başvuru hizmeti, askerlik erteleme iptal başvuru hizmeti, askerlik durum belgesi sorgulama hizmeti, yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, e-Randevu başvuru hizmeti, İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi şeklinde sıralandı.

Seferberlik hizmetleri:

Bir diğer hizmet alanı olan seferberlik işlemleri kısmında yapılabileceklerse kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, iş makineleri sefer görev emri sorgulama işlemleri, personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama işlemleri, personel sefer görev emri sorgulama işlemleri olarak bildirilmiş durumda.

Türkiye’de son durum:

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart’ta açıklanan ilk vakanın ardından ülke çapında vatandaşlar tarafından alınan önlemler giderek artırılmıştı. Okulların tatil edilmesinin ardından birçok iş yeri evden çalışma sistemine gitti. Çeşitli mağazalar bir süre kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece saatlerinde yapılan son açıklamaya göre virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4, vaka sayısı ise 359 olarak bildirildi.