Steam Oyun Festivali'nin İsmi Değişti: İşte Yeni İsim

Valve, Steam Oyun Festivali isimli etkinliğinin adını değiştirmeye karar verdi. Yapılan açıklamalara göre etkinlik bundan sonra "Steam Next Fest" olarak isimlendirilecek. Yaptığı açıklamalara etkinliğin tarihini de ekleyen Valve, etkinliğin 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Valve'ın geliştirdiği çevrimiçi oyun platformu Steam, yılın belirli dönemlerinde "Steam Oyun Festivali" olarak isimlendirilen bazı etkinlikler düzenliyordu. Bu etkinlikler kapsamında da oyunculara yeni oyunlarla tanışma imkanı veriliyor, bazı tanıtım etkinlikleri düzenleniyor ve oyunlara da genel olarak indirim yapılıyordu. İşte bu etkinlikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valve, bu yıl etkinliği daha farklı bir şekilde isimlendirecek.

Valve tarafından yapılan açıklamalara göre etkinlik, bundan sonra "Steam Next Fest" olarak isimlendirilecek. Ancak bu isim değişikliği, etkinliğin özünü değiştirmeyecek. Valve yetkilileri, oyuncuların demo oyunlarla tanışmaya devam edeceklerini, oyunlarla ilgili yeni bilgiler edineceklerini ve oyunların arkasındaki isimlerle sohbet etme imkanı yakalayacaklarını söylüyor. İsim değişikliğine ilişkin açıklamalarda da bulunan yetkililer, bu ismin etkinlik ruhuna daha uygun olduğunu söylüyorlar.

Steam Next Fest'in tarihi de açıklandı

Valve tarafından yapılan açıklamalara göre Steam Next Fest bu yıl, 16-22 Haziran tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Ancak bu tarih, oyuncular için pek de iyi seçimmiş gibi görünmüyor. Zira muhtemelen tamamen dijital olarak gerçekleştirilecek E3 2021 etkinlikleri de 15-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu durumda Steam Next Fest ile E3 2021, ilk günlerinde çakışmış olacak.

2021 yılındaki Steam Oyun Festivali'nin ilki, şubat ayında düzenlenmişti ve hem indirimler hem de demo sürümlerle oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Benzer bir durumun haziran ayında gerçekleştirilecek olan etkinlikte de yaşanması bekleniyor. Ancak şu an için Steam Next Fest kapsamında neler olacağına dair en ufak bir bilgi sahibi değiliz.