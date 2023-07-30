Ortaya atılan "vanilya aromalı ürünlerde bu aromayı vermek için orkide yerine kunduzların anal bölgelerinden salgılanan bir sıvının kullanıldığı" söylentisini görmüş olabilirsiniz. Peki gerçekten vanilya yerine kunduzların anal bölgelerinden çıkan sıvıyı mı yiyoruz?

"Vanilyalı bir dondurma ya da kek yerken aslında kunduzların anal bezlerinden salgılanan bir madde yiyor olabilir miyiz?" sorusu bile insanı kötü hissettiriyor.

İnternette böyle bir iddia dolaşıyor. Bu durumun gerçek olup olmadığını herkes gibi merak ettik ve araştırdık.

Vanilya özü nasıl üretilir?

Vanilya, bazı orkidelerin meyvelerinden çıkarılan doğal bir üründür. Zamanı geldiğinde toplanarak çeşitli işlemlerden geçirilir. En son kurutularak vanilya çubuğu elde edilir.

Vanilya özünü evinizde alkollü veya alkolsüz olarak vanilya çubuğu sayesinde kolayca hazırlayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız, vanilya çubuğudur.

Castoreum (kunduz yağı) nedir?

Castoreum, çoğunlukla bir kunduzun leğen kemiği ile kuyruğun tabanı arasında yer alan keselerden gelen kimyasal bir bileşiktir. Anal bezlere yakınlığı nedeniyle, castoreum genellikle hint bezi salgıları, anal bez salgıları ve idrarın bir kombinasyonu olarak karşımıza çıkar. Bu sıvı, hoş kokulu, kahverengimsi ve pekmez kıvamındadır.

Vanilya aromalı yiyecek ve içeceklerle kunduzların anal sıvılarının arasındaki bağlantı nereden geliyor?

Ortaya atılan bir iddiaya göre çeşitli nedenlerden dolayı vanilya aromalı yiyecek ve içeceklerde vanilya özü yerine kunduz yağı da denilen castoreum maddesi kullanılıyor olma olasılığı insanları endişeye sürükledi.

Vanilya özü yerine castoreum yeme/içme olasılığının daha fazla olduğunun söylenmesi insanlarda korkuya yol açtı.

Peki gerçekten vanilya zannettiğimiz içerik, orkidelerden değil de kunduzlardan mı geliyor?

Vanilya özünün bazı yerlerde kunduzlardan elde edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır, hatta yapılan araştırmalara göre bu madde 80 yıldır çeşitli yerlerde kullanılmaktadır. Ancak bu oran iddia edilen kadar fazla değildir.

Yani içtiğiniz vanilya şuruplu lattenin büyük olasılıkla kunduzlarla bir bağlantısı yoktur.

Sadece yediklerimizde değil kullandığımız vanilyalı parfümlerde de mi kunduzların anal sıvısı var?

Castoreum'a yiyeceklerden daha çok, sıktığınız vanilya aromalı parfümlerde rastlayabilirsiniz. Hele ki kaliteli bir parfüm kullanıyorsanız castorerum'a rastlama oranınız daha yüksek olacaktır.

Herhangi bir yerde bu maddeye rastlamamanız aslında castoreum'un oldukça zor elde edilmesinden dolayıdır.

Parfüm ve yiyecekler dışında 18. yüzyılda baş ağrısı, ateş histeri gibi hastalıkları tedavi etmek amacıyla tıbbi olarak kullanıldığı da bilinmektedir.

Kunduzları da inekler gibi sağmalı mıyız?

Castoreum'u elde etmek için kunduzları uyuşturmak ve ardından sağmak gerekir. Bu nedenle castoreum'u elde etmek bu nedenler oldukça zordur.

Bu zoruluk tabii ki castoreum'un oldukça az kullanılmasına neden olur. Dolayısıyla bu kadar az elde edilebilmesi onu daha değerli yapmaktadır, bu da her ürüne konulamamasının başka bir nedeni olarak gösterilebilir.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), castoreum'u “sağlıklı ve doğal yiyecekler kategorisine” koymakta ve “genel olarak güvenli” olarak nitelendirmektedir.

Hatta castoreum'u içeriğe yazarken doğal tatlandırıcı olarak da yazdığı bilinmektedir. Gerçekten de oldukça doğal, değil mi? :)