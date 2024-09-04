Kripto paraların yarattığı devrimsel değişim rüzgârına ülkeler bile kapılmış durumda. Bu içerikte, Venezuela’nın neden askerî bir sığınakta Bitcoin madenciliği yaptığını anlatacağız.

Venezuela, son yıllarda hiperenflasyon ve Amerika’nın yaptırımlarının etkisiyle tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Ülkenin ana gelir kaynağı olan petrol fiyatlarının 2014'te düşüşe geçmesi de Venezuela'nın finansal yapısını alt üst etmiş, 2017'deki yaptırımlar da ülkenin uluslararası ticaret yapabilme kapasitesini neredeyse tamamen bitirerek ülkeyi oldukça zor bir durumda bırakmıştı.

Bu şartlar altında ekonomik sıkıntıları hafifletmek için alternatif çözümler bulmak şarttı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, hem ekonomik sıkıntıları hafifletmek hem de hükümetin finansal kontrolünü sürdürebilmek için alternatif çözümler arıyordu.

İşte tam da bu noktada, günümüzün devrimsel teknolojisi blok zinciri ve kripto paraların doğuşu Venezuela’nın imdadına yetişti.

Bu teknolojilerin ülkenin zorlu ekonomik koşullarını rahatlatmak için kullanılması mantıklı bir çözüm olarak görüldü.

Maduro, Venezuela’nın Bitcoin madenciliği yaparak söz konusu zorlu şartları hafifletebileceğini düşünerek bu konuda kolları sıvadı.

Venezuela'da elektrik neredeyse bedava olduğundan, Bitcoin madenciliğinin oldukça kârlı olduğu söyleniyor.

Bitcoin madenciliği, güçlü bilgisayarlarla yapılan bir süreç olduğundan yoğun miktarda elektrik gerektirse de ülkede elektriğin maliyetinin düşük olması bu konuda oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Hükümet, askerî üslerde Bitcoin madenciliği yaparak uluslararası yaptırımları delmeyi ve dolar veya euro gibi sert para birimlerine karşı sağlam bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.

Ek olarak, Venezuela’daki ekonomik sıkıntılar, birçok insanı alternatif çözümler aramaya ittiğinden, Bitcoin madenciliği yalnızca hükümet için değil, aynı zamanda bireyler ve özel şirketler için de bir gelir kapısı hâlini almış durumda.

Her ne kadar geçtiğimiz yıl enerji tüketimini dengelemek için madencilik faaliyetlerine kısıtlama getirmiş olsa da, Venezuela hükümetinin genel anlamda bu faaliyetleri çeşitli şekillerde desteklediği ve süreçleri kolaylaştırdığı söyleniyor.

Özetle, Maduro’nun Bitcoin madenciliği yoluyla ekonomiyi canlandırma çabaları uzun vadede etkili olacak mı bilinmez fakat Venezuela’nın bu yenilikçi yaklaşımıyla dünya ekonomisi için sıra dışı bir örnek teşkil ettiği kesin.

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