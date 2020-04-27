Venüs, Salı Günü En Parlak Olacağı Konuma Gelecek

Dünya’ya en yakın gezegen olan Venüs, gökyüzünde görebileceğimiz en parlak gök cisimleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Venüs, salı günü (yarın) daha da rahat bir şekilde görebileceğiniz, en parlak halini alacağı konumuna gelecek.

Geçtiğimiz günlerde gözlemlediğimiz Süper Ay'ın ardından bir başka özel gökyüzü olayı da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Gökyüzünde Ay’dan sonra en parlak cisim olan Venüs, önümüzdeki günlerde en parlak görünümünü alacak.

Dünya’ya en yakın gezegen olan Venüs, büyüklüğü ve şekli Dünya’ya benzediği için Dünya’nın ikiz kardeşi olarak nitelendirilir. Kendisine ulaşan Güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtan Venüs, Güneş ve Ay’dan sonra Dünya’nın gökyüzünden görülebilen en parlak ikinci gök cismidir.

Venüs, geçtiğimiz pazar günü (dün) hilal evresinde olan Ay’ın hemen yanında görülmeye başlandı. Bir süre için Ay’la yakın konumda görülebilen Venüs, 28 Nisan Salı günü, en parlak olacağı konuma erişecek.

Yılın geri kalan zamanlarında da, gökyüzünde görülebilir olan Venüs, en parlak konumunu aldığında parlaklık olarak Jüpiter’den dokuz kat daha parlak olacak. Venüs en parlak konumunda, en parlak yıldız olan Sirius’tan da 20 kat daha parlak olacak.

Salı akşamı en parlak görüleceği konuma gelecek olan Venüs, mayıs ayı sonuna kadar hemen herkes tarafından gözlenebilir bir parlak seviyesinde olacak. Mayıs sonuna doğru Venüs, parlaklığını kaybetmeye başlayacak.