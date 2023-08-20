Maalesef haberimizde, vergisiz telefon ve bilgisayar alma hayaliyle uzun zamandır bekleyenleri üzecek şartlar yer alıyor. Fakat şu an için hepsi iddia.

Bilgisayar ve telefon fiyatları uçmuşken, en ucuz Macbook Air’lar bile öğrenci indirimiyle 24 bin TL seviyelerine çıkmışken ve 87 bin TL gibi fiyatlara iPhone alırken hiçbir yerden çıkan vergisiz elektronik cihaz alma müjdesi hepimizi sevindirmişti. En azından tek seferlik de olsa uzun ömürlü bir cihazı normalden çok daha ucuza alabilme imkânımız oluşmuştu.

Fakat ortaya atılan bilgilere göre henüz net olmasa da büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağız. Zira söz konusu bilgiler, henüz resmi bir açıklama bulamamış olsak da kafamıza göre, istediğimiz cihazları elde edemeyeceğimize işaret ediyor.

“Sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan cihazlar alınabilecek.”

Dokuz Eylül’ün yaptığı habere göre vergisiz telefon ve bilgisayar satışının şartları şunlar:

Öğrenciler, sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.

olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek. Öğrenciler, sadece kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.

vergisiz telefon alabilecek. Öğrenciler, sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek.

veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek. Öğrenciler, sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek.

telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek. Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapmak zorunda olmayacak.

Sadece Türkiye’de üretilen veya montajlanan kısmı ucundan kurtarabilir. Zira eğer fiyat/performans odaklı bir telefon arıyorsanız Asya temelli üreticilerin ülkemizde ürettiği ortalama modeller bulunuyor. Pek hoş olmasa da durum bununla sınırlı değil.

Fiyat aralığının -vergisiz olarak (çünkü o fiyata telefon adeta yok)- 2.000 TL olacağı söyleniyor.

Bu da sadece giriş seviyesi cihazların alınabileceğini gösteriyor. Bu seviyede de oyun veya görsel düzenleme gibi ağır işlerin yapılabilmesi oldukça zor fakat yine de tercih edebileceğiniz kaliteli modelleri içeren bir listeyi sizinle paylaşacağız.

“Ben illa iPhone alacağım” diyenler için de bu cihazlar ülkemizde üretilmediğinden veya montajlanmadığından sadece 2.000 TL’lik bir indirim hakkının sunulacağı söyleniyor. Yani vergisiz olarak değil, 2.000 TL indirimle alınabilecek.

Bunların resmi açıklamalar olduğu söylense de henüz resmi bir kaynak bulamadığımızı söyleyelim. Bilgilerin resmi olduğu doğrulandığında haberimiz de anında güncellenecektir. Ülkemizde üretilen veya montajlanan telefonları derlediğimiz listemiz için beklemede kalın.