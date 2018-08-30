Vestel, Akıllı TV Çözümleri İçin Foxxum ile Anlaşma İmzaladı

Akıllı TV çözümlerinde bir dünya markası olan Foxxum, global akıllı TV pazarındaki yerini güçlendirmek isteyen Vestel ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel, üçüncü parti akıllı TV iş ortakları portföyünü genişletmek için Foxxum ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Vestel’in piyasaya süreceği tüm akıllı TV modelleri, Foxxum’un akıllı TV çözümlerine sahip olacak.

İmzalanan anlaşma, Foxxum’u Vestel’in dünya çapındaki tek akıllı TV ortağı haline getirdi. Böylece Avrupa ve Dünya’nın en önemli akıllı TV üreticilerinden biri olan Vestel, akıllı TV pazarındaki konumunu Linux tabanlı Foxxum akıllı TV çözümleri ile daha da sağlamlaştırmış oluyor. Vestel, özellikle Avrupa’da akıllı TV endüstrisinde önde gelen markalardan biri.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Foxxum CEO'su Ronny Lutzi, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada global TV endüstrisinin en saygın ve iddialı markalarından biri olan Vestel ile böyle bir ortaklığa başladıkları için son derece mutlu olduklarını, anlaşmanın Foxxum’u akıllı TV çözümlerinde dünya lideri olmaya bir adım daha yaklaştırdığını söyledi.

Vestel Başkan Yardımcısı Hakan Kutlu ise yaptığı açıklama ile Avrupa’nın önce gelen TV üreticilerinden biri olan Vestel’in, Foxxum ile gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde kullanıcılara daha fazla yerel içerik sunabileceğini, bu sayede de Avrupa’daki lider konumlarını güçlendirebileceklerini dile getirdi.