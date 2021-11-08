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  • Zor Olduğu İçin Viral Olan İlkokul 3. Sınıf Matematik Sorusu

Çözebilir misin? Abartı Derecede Zor Olduğu Söylenerek Viral Olan İlkokul 3. Sınıf Matematik Sorusu

3 dk okuma süresi
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Ekşi Sözlük'te viral olan bu ilkokul 3. sınıf matematik sorusunun, üniversite mezunlarını bile zorlayacak seviyede olduğu söyleniyor. Sizce de o kadar zor mu?

Eğitim sistemimizin yıllardır içler acısı halde olduğu bilinen bir gerçek. İlkokul 3. sınıfta böylesine zor bir soru sorulabiliyorken bekçilik sınavında anaokul seviyesi sorular sorulabiliyor ne de olsa.

Viral olan bu soru, aslında o kadar da zor değil fakat genel eğitim seviyesi dikkate alındığında üniversite mezunlarını dahi zorlayacak derecede zor. Soruyu okuduğunuzda hak vereceksiniz.

İşte o soru: Ece, hafta sonu kışlık giysiler almak için alışverişe çıkmış. Kardeşi, alışverişte hangi ürünler için kaç lira ödediğini sorunca Ece fiyatları, farklı sembollerin farklı rakamları ifade ettiği şifrelerle göstermiş.

ilkokul sorusu

Ece, aldıklarının toplam 726 TL ve aldığı iki ürünün yüzler basamağında 1 rakam olduğunu söylemiş.

Buna göre Ece'nin aldığı ürünlerle ilgili işlemlerden hangisi doğru olamaz?

Soruyu soran kişi kadar Ece'nin de pek normal olmadığı konusunda herkes hemfikirse sorunun cevabını düşünmeye başlayabilirsiniz.

ekşi sözlük soru

ekşi sözlük matematik sorusu

Sorunun cevabını vermeden önce diğer tepkilere göz atalım:

zor soru

ece soru

soru öğretmen

Sorunun çözümü:

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

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Sokağa çıkıp rastgele birilerine sorsanız %90'ının bilemeyeceği bu soruyu siz çözebildiniz mi?

ilkokul sorusu ekşi
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Kaynak : https://eksisozluk.com/abarti-derecede-zor-3-sinif-matematik-sorusu--7077124?a=popular
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