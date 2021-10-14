Bu içerikteki soruları çözerken bazılarının kolay, bazılarının zor, bazılarınınsa insana kafayı yedirten cinsten olduğunu göreceksiniz. Bazen bir bulmacanın "doğru" cevabının kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey olduğuna inanarak çileden çıkacaksınız, bazen de iliklerinize kadar kördüğüm olacaksınız.

Bilmecelerin, bulmacaların, paradoksların Antik Yunan'dan beri insanların kafasını karıştırdığını bilmek, bu tür şeylerde sık aldanan çoğumuzun yüreğine su serpebilir. Örneğin ilk ortaya atılışının üzerinden 2000 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen Zeno Paradoksu gibi ünlü sorular insanları uğraştırmaya devam ediyor. Öyle ki zeka oyunları arasında kaliteli bir bulmaca olarak kabul edilir.

Bu bulmacaların önümüze çıkardığı problemler, mantık, zaman, hareket ve dille ilgili soruları tam on ikiden vurur. Yani önümüzdeki iş hiç kolay değil; eğer onlara güzel bir çözüm getirebilirseniz, iki bin yıl boyunca onlar üzerine düşünen birçok büyük zekadan daha iyisini yapmış olursunuz. Peki bizim seçtiğimiz bu 5 soruya kafa yoran insanlar arasında başarıya ulaşıp %3'lük dilime girebilecek misiniz? Haydi deneyelim...

1. soru: Adamın biri bir fotoğraf gösteriyor ve diyor ki "Ne erkek ne kız kardeşim var benim, ama bu adamın babası babamın oğludur" Adam kimin fotoğrafına bakıyor?

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2. soru: Trenler bütün gün boyunca aynı hızla, aynı hattı kullanarak ve başka bir istasyona uğramadan Ankara'dan Eskişehir'e gidiyor. Saat 2 treni, yolculuğu seksen dakikada tamamlarken; saat 4 treni, bir saat yirmi dakikada tamamlıyor. Neden?

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3. soru: Bir kız ile bir erkek bir bankta oturuyor. "Ben bir kızım" diyor sarı saçlı çocuk. "Ben bir erkeğim" diyor siyah saçlı çocuk. En az biri yalan söylüyor. Hangi çocuk kız, hangisi erkektir?

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4. soru: Bir hayvan bakıcısı, filler ile devekuşlarını birbirinden ayırma becerisini yitirmiş. Neyse ki gözleri ve ayakları sayabiliyor. Toplam 58 ve 84 ayak var. Hayvanat bahçesinde kaç fil ve kaç devekuşu var?

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5. soru: Aşağıdaki insanlar bir aile toplantısında bir aradalar. Aile toplantısına en az kaç kişi katılmış olabilir ve bunlar birbirlerinin neyi olur?

1 büyükbaba

1 büyükanne

2 baba

2 anne

4 çocuk

3 torun

2 kız kardeş

1 erkek kardeş

2 kız evlat

2 erkek evlat

1 kayınpeder

1 kayınvalide

1 gelin

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Beyinler yandı mı?

Kaynak: Einstein Bulmacası