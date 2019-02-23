Virgin Galactic, İlk Uzay Yolcusunu Bu Sabah Gönderdi

Turizm girişimcisi Virgin Galactic, test pilotlarından Beth Moses'i bu sabah uzaya gönderdi.

Virgin Galactic’in uzaya gönderdiği ilk kadın olan ve aynı zamanda firmanın baş astronot eğitmenlerinden olan Beth Moses, aracın iki pilotu ile birlikte bu sabah saatlerinde uzaya ulaştı.





(VSS Unity aracının seyehatinden bir görüntü)

Virgin Galactic’in uzay aracı VSS Unity, yolcuların uzayın eşiğindeyken yerçekimsiz ortamı tecrübe edebilmeleri için tasarlandı fakat geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sadece Dünya’nın atmosferine kadar ulaşabiliyordu. Bu durum, Aralık ayında Virgin Galactic’in uzay aracını 82.7 kilometre yukarı göndererek tarih yazmasıyla değişti. Uzay araçları için bu yükseklik fazla sayılmasa da uzayın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Şirket bugün, hala tarih yazan uçuşları gerçekleştirebildiğini bütün dünyaya göstermiş oldu. Aracın iki pilotu Dave Mackay ve Mike Masucci, aracın motorlarını ateşlediler ve 89.9 kilometre gibi yüksek bir irtifaya ulaştılar. Bu, aracın şu ana kadar ulaştığı maksimum yükseklik. Araç, uçuş sırasında 3 kere en yüksek hızına ulaşarak ses hızını aştı ki bu da Virgin Galactic için bir ilk oluyor.

(Beth Moses, Dave Mackay ve Mike Masucci VSS Unity'nin içinde)

Bu, VSS Unity aracının uzaya ilk defa sadece iki pilot yerine üç insanı aynı anda taşıdığı uçuş oldu. Moses, müşterilerin ne yaşayabileceklerini deneyimlemek için kabinindeki koltuğundan kalktı ve yerçekimsiz ortamda dolaştı. Elde edindiği deneyimlerle birlikte Moses, müşterilerin uçuşlarını hazırlamak ve müşterileri bilgilendirmek gibi konuların sorumluluğunu üstlenecek.