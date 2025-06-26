vivo, TWS Air 3 Pro ismini verdiği yeni kulaklığını tanıttı. Cihaz aktif gürültü engelleme ve 52 saate çıkan pil ömrü gibi birçok üst seviye özelliği uygun fiyata sunuyor.

vivo bugün Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle katlanabilir telefonu X Fold 5 ve Watch 5 akıllı saati başta olmak üzere yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Ancak duyurulan ürünler bunlarla sınırlı değildi. Şirket, bütçe dostu yeni kablosuz kulaklıkları TWS 3 Air Pro’yu da resmen etkinlikte tanıttı.

TWS 3 Air Pro, standart ve uzun bataryalı olmak üzere 2 versiyon olarak kullanıcılara sunulacak. Beyaz ve siyah olmak üzere 2 renk seçeneğiyle geldiklerini ve yarı kulak içi silikonsuz tasarıma sahip olduklarını belirtelim.

vivo TWS 3 Air Pro neler sunuyor?

Her bir kulaklığı yalnızca 3,8 gram olan TWS 3 Air Pro modeli, hava akışı delikleri içermesiyle uzun süreli kullanıma uygun konforlu bir tasarımı kullanıcılara vadediyor. 50 dB’e kadar çok modlu aktif gürültü engelleme (ANC) ile geldiğini de belirtmek gerek. Ortam sesini algılayan ve optimum performans için ANC seviyesini otomatik olarak değiştirebilen bir sistem var.

Mikrofon konusunda da iddialı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Aramalar için sunulan üçlü mikrofon kurulumu, arka plan gürültüsünün %94’üne kadarını engellemeye yardımcı olabiliyor. Cihazın 12 mm sürücülerle geldiğini ve yüksek kalite ses sunduğunu belirtelim. Ayrıca dört ön ayarlı ses sahnesiyle konser, stüdyo, tiyatro ve koridor gibi mekânsal sesleri de içeriyor.

Pil ömrü konusunda da fiyatına göre iddialı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. vivo'nun aktardığına göre kulaklık tek başına kullanımda 9,5 saat batarya ömrüne sahip. Kutuyla birlikte ise bu süre 47 saate kadar çıkıyor. Uzun pil versiyonda ise 52 saatlik pil ömrü sunuluyor. IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olduğunu, 44 ms tepki süresi, aynı anda 2 cihaza bağlanma ve Bluetooth 6.0 desteği gibi özellikleri de atlamayalım.

vivo TWS 3 Air Pro özellikleri:

3,8 gram ağırlık

50 dB’e kadar çok modlu aktif gürültü engelleme (ANC)

12 mm sürücüler

9,5 saat pil ömrü

Standart modelde kutuyla 47 saat, uzun pil ömür versiyonunda 52 saat pil ömrü

Bluetooth 6.0

IP54 dayanıklılık

Aynı anda 2 cihaza bağlanma

44 ms tepki süresi

vivo TWS 3 Air Pro fiyatı:

vivo TWS 3 Air Pro modeli Çin’de satışa sunuldu. Standart versiyonu 28 dolarlık bir fiyata sahip. Uzun pil ömürlü versiyon ise 32 dolara satılıyor.