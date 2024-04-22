vivo X100 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu akıllı telefonun, vivo'nun kendi görüntüleme markası "BlueImage" ile geleceği iddia edildi.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu X100 Ultra üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişte yapılan açıklamalar, bu akıllı telefona olan beklentiyi ciddi anlamda artırdı. Bugün gelen yeni bir rapor, telefonun daha da ilgi çekici olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, üst düzey vivo yöneticisinin X100 Ultra ile ilgili bir açıklamasından bahsetmiştik. Bu açıklamaya göre vivo X100 Ultra, "telefon işlevi de olan profesyonel bir kamera olacak"tı. vivo yetkilisinin neden böyle bir şey söylediği ortaya çıkmış durumda.

vivo X100 Ultra, şirketin kendi görüntüleme markası BlueImage'a ev sahipliği yapacak

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre vivo X100 Ultra, "BlueImage" olarak isimlendirilen yeni bir görüntüleme markasına ev sahipliği yapacak. Bu marka, bizzat vivo tarafından geliştirildi. BlueImage, Zeiss ile XMAGE gibi markalara rakip olacak.

vivo'nun BlueImage markalı kamera teknolojisinin neler sunacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, büyük olasılıkla gelecek ay duyuracağı amiral gemisi telefonu için beklentiyi tavan yaptırmış durumda. Bakalım bu akıllı telefon, gerçekten de beklentileri karşılayabilecek mi...