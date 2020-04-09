Vodafone Evde İnternet Tarife ve Fiyatları - 2020

Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatöründen birisi olan Vodafone, evden internet paketleriyle de hizmet veriyor. Peki Türk Telekom ve Turkcell'e alternatif olarak Vodafone'un evden internet tarife ve ücretleri ne düzeyde? Gelin birlikte bakalım.

Evde internet hizmeti yarışına da dahil olan GSM operatörlerinden birisi de Vodafone. Türk Telekom ve Turkcell Superonline'a alternatifler sunan Vodafone, evde internet için tercih edebileceğiniz pek çok farklı tarife ve avantajlı kampanya var. Bazı Vodafone evde internet kampanyaları cazip hediyeler verirken, bazılarında abonelere özel indirimler bulunuyor.

Vodafone evde internet tarifeleri Vodafone faturalılara, Vodafone Redlilere, gençlere ve faturalı gençlere özel fiyatlar sunuyor. Bazı Vodafone evde internet tarifeleri ise Vodafone TV ya da tablet hediyeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Sizin için tüm Vodafone evde internet tarifelerini inceledik, abonelik ve evde internet hizmeti hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık.

Vodafone Evde İnternet tarifeleri ve fiyatları:

Vodafone Faturalılara Özel: Sunulan fiyat mevcut Vodafone abonelerini kapsıyor.

Vodafone Redlilere Özel: Sunulan fiyat mevcut Vodafone Red abonelerini kapsıyor.

Gençlere Özel: Sunulan fiyat mevcut 26 yaş ve altı kişileri kapsıyor.

Faturalı Gençlere Özel: Sunulan fiyat mevcut 26 yaş ve altı faturalı Vodafone abonelerini kapsıyor.

Vodafone TV Hediyeli: Tarife ile beraber Vodafone’un yayın platformu olan Vodafone TV aboneliği hediye ediliyor.

Tablet Hediyeli Paket: Tarife ile beraber Reeder M7 Go model tablet hediye ediliyor.

Vodafone evde internet tarifelerine göz atmadan önce fiyatlandırma konusunda bilmeniz gereken bazı detaylar var. Fiyatlandırma ve kampanyalarda bahsedilen fırsatlardan yararlanabilecek kişilerin ve verilen hediyelerin kapsamı şu şekilde:

Vodafone Fiber Paketleri:

Vodafone evde internet için tercih edeceğiniz tüm fiber paketlerde ücretsiz kurulum yapılıyor, dilerseniz faturanıza ek olarak Wi-Fi genişletici Vodafone tarafından veriliyor, farklı bir abonelikten Vodafone’a geçecekseniz taahhüt cayma bedeliniz 500 TL’ye kadar Vodafone tarafından karşılanıyor ve aylık modem ücreti olarak tarifenize ek 6.90 TL ödeme yapıyorsunuz.

Tüm Vodafone evde internet paketlerinin kotası limitsizdir. Gençlere ve faturalı gençlere 12 ay, diğer kullanıcılara 24 ay taahhütlüdür. 99 Mbps hariç tüm paketlerin gençlere ve faturalı gençlere özel dışındaki fiyatları ilk yıldan sonra artış gösterir.

Evde +16

Hız: 16 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 59.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 54.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 64.90 TL

Tablet Hediyeli Fiyat: 82.90 TL

Evde +24

Hız: 24 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 69.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 64.90 TL

Gençlere Özel Fiyat: 69.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 64.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 74.90 TL

Tablet Hediyeli Fiyat: 89.90 TL

Evde +35

Hız: 35 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 79.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 74.90 TL

Gençlere Özel Fiyat: 79.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 74.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 84.90 TL

Evde +50

Hız: 50 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 89.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 84.90 TL

Gençlere Özel Fiyat: 99.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 94.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 94.90 TL

Evde +99

Hız: 99 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 104.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 99.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 109.90 TL

Evde +100

Hız: 100 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 139.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 134.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 144.90 TL

Vodafone ADSL Paketleri:

Vodafone evde internet için tercih edeceğiniz tüm ADSL paketlerde ücretsiz kurulum yapılıyor, dilerseniz faturanıza ek olarak Wi-Fi genişletici Vodafone tarafından veriliyor, farklı bir abonelikten Vodafone’a geçecekseniz taahhüt cayma bedeliniz 300 TL’ye kadar Vodafone tarafından karşılanıyor ve aylık modem ücreti olarak tarifenize ek 6.90 TL ödeme yapıyorsunuz.

Tüm Vodafone evde internet paketlerinin kotası limitsizdir. Gençlere ve faturalı gençlere 12 ay, diğer kullanıcılara 24 ay taahhütlüdür. Tüm paketlerin gençlere ve faturalı gençlere özel dışındaki fiyatları ilk yıldan sonra artış gösterir.

Evde 8

Hız: 8 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 49.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 44.90 TL

Gençlere Özel Fiyat: 69.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 64.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 54.90 TL

Tablet Hediyeli Fiyat: 82.90 TL

Evde 12

Hız: 12 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 59.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 54.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 64.90 TL

Tablet Hediyeli Fiyat: 89.90 TL

Evde 16

Hız: 16 Mbps

Gençlere Özel Fiyat: 79.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 74.90 TL

Evde 20

Hız: 20 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 69.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 64.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 74.90 TL

Evde 24

Hız: 24 Mbps

Gençlere Özel Fiyat: 89.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 84.90 TL

Evde 30

Hız: 30 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 79.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 74.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 84.90 TL

Evde 35

Hız: 35 Mbps

Gençlere Özel Fiyat: 99.90 TL

Faturalı Gençlere Özel Fiyat: 94.90 TL

Evde 40

Hız: 40 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 89.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 84.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 94.90 TL

Evde 50

Hız: 50 Mbps

Vodafone Faturalılara Özel Fiyat: 99.90 TL

Vodafone Redlilere Özel Fiyat: 94.90 TL

Vodafone TV Hediyeli Fiyat: 104.90 TL

Vodafone Evde İnternet aboneliği nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Vodafone evde internet sayfasını açın.

Adım #2: Sayfanın başında “Başvur” yazan, sayfanın ortasında ise “Hemen Başvur” yazan butonlar göreceksiniz.

Adım #3: Başvuru butonlarından birine basarak başvuru sayfasına gidin.

Adım #4: Sizden ilk olarak iletişim için cep telefonu numaranız istenecek ve telefonunuza bir onay kodu gönderilecek.

gönderilecek. Adım #5: Telefonunuza gelen onay kodunu sayfadaki alana yazın ve “Onayla ve devam et” butonuna tıklayın.

Adım #6: İnternet altyapınızın incelenmesi için adresinizi ayrıntılı olarak yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Adım #7: Altyapınıza uygun olan Vodafone evde internet tarifelerinden dilediğinizi seçin ve “İleri” butonuna tıklayın.

Vodafone evde internet tarifelerinden dilediğinizi seçin ve “İleri” butonuna tıklayın. Adım #8: Sizden istenen kişisel bilgileri doğru ve güncel bir şekilde yazın ve “İleri” butonuna tıklayın.

Adım #9: Başvurunuz başarılı bir şekilde gönderildi, en yakın zamanda Vodafone tarafından sizinle iletişime geçilecek.

Vodafone evde internet hizmetinden yararlanmak için Vodafone internet sitesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Sistem tarafından adresinizin internet altyapısı incelenecek ve size uygun paketler önerilecek. Eğer fiber altyapınız yoksa, ADSL paketlerinden birini seçebilirsiniz. Vodafone evde internet başvurusu için;

Vodafone ev interneti müşteri hizmetlerine asıl ulaşabilirsiniz?

Vodafone evde internet kullanıcısıysanız; evde internet hizmetiniz ile ilgili teknik destek almak için Vodafone internet sitesini ziyaret edebilir, Vodafone Yanımda mobil uygulamasını kullanabilir, 0 850 542 0 542 numaralı Vodafone müşteri hizmetlerini arayabilir ya da 0 850 542 1 542 Sesli Yanıt Self Servis hizmetini kullanabilirsiniz.

Sizin için Vodafone evde internet paketlerini ve fiyatlarını inceledik. Nasıl abone olacağınızı ve nasıl teknik destek alacağınızı anlattık. Eğer Vodafone evde internet kullanıcısıysanız, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.