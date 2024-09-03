Volkswagen Group, tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabileceğini ve toplu işten çıkarma uygulayabileceğini açıkladı. Bu hamleler masrafları azaltma çabalarının bir parçası olacak.

Teknoloji devleri gibi otomobil devleri de son zamanlarda finansal sorunlar nedeniyle masraflarını azaltmak için hamleler yapabiliyordu. Şİmdi ise Almanya merkezli Volkswagen Group’tan bu tarz bir adım gelebileceği açıklandı.

Ana markası Volkswagen’de birkaç milyar euro tasarruf sağlamanın yollarını arayan şirket, ülkedeki fabrikalarını kapatma seçeneğini değerlendirebileceklerini ifade etti.

Almanya’da fabrika kapanırsa, Volkswagen’in 87 yıllık tarihinde bir ilk yaşanacak

Otomobil üreticisi ayrıca masraflarını azaltmak için Almanya’da toplu işten çıkarma uygulama gibi bir hamle de yapabilir. Bu da 2029’a kadar zorunlu işten çıkarmaları yasaklayan iş güvenliği programını sonlandırabileceği anlamına geliyor.

VW’nin işçi konseyi, Almanya’daki büyük bir araç ve bir parça fabrikasının eskimiş durumda olduğunu belirtti. Ülkedeki fabrikalardaki herhangi bir kapanmanın şirketin 87 yıllık tarihinde bir ilk olacağının belirtelim. Volkswagen, daha önce hiç Almanya’da fabrika kapatmamıştı.

Tabii ki bu tarz hamleler, otomobil devini sendikalarla karşı karşıya getirecek. Bunlardan biri olan IG Metall isimli işçi sendikası, planlar için “şiddetli direniş” uygulayacaklarını duyurdu. Sendika, planları Volkswagen’in temellerini sarsan, işlere büyük tehdit oluşturan “sorumsuz bir adım” olarak nitelendirdi.

Bünyesinde birden fazla markayı bulunduran Volkswagen Group’un satışlarının büyük çoğunluğunu Volkswagen markası oluşturuyor. Son zamanlarda artan lojistik, enerji ve işçi masrafları kârları düşürmüştü. Aynı zamanda en çok satış yaptığı Çin’de Çinli markaların yükselmesi de firmayı olumsuz etkilemişti. Tabii ki yavaşlayan ekonomi de şirketi mali anlamda zor duruma düşürdü.

Tüm bunların ardından VW Group, masraf azaltma çabalarına yöneldi. Bu çabalardan etkilenen ilk marka da Volkswagen olacak. Ana şirketin hedefi 2026’ya kadar 10 milyar dolar civarında tasarruf etmek.