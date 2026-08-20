Volkswagen, Otomobillerinde Fiziksel Tuşları Neden Geri Getirdiğini Açıkladı

Volkswagen, elektrikli araçlarında dokunmatik tuşlara geçerek hata yaptığını itiraf etti ve fiziksel düğmelere geri döneceğini açıkladı.

Volkswagen, son yıllarda otomotiv sektöründe en çok eleştirilen iç mekân tasarım kararlarından birini geride bırakmaya hazırlanıyor. Geleneksel düğme ve kumanda kollarının yerini alan dokunmatik paneller, kaydırmalı kumandalar ve direksiyon üzerindeki kapasitif tuşlar, sürücülerden büyük tepki toplamıştı.

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Marka, yeni modellerinde geleneksel kontrollere kademeli olarak geri dönerek bu hatadan dönmeye başladı. Peki Alman otomotiv devi en baştan neden böyle radikal ve kullanışlılıktan uzak bir yola girdi? Şirket yönetimi, konuyla ilgili oldukça samimi ve özeleştiri dolu bir açıklama yaptı.

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Geleceği tahmin etme çabasında yetersiz kaldılar

Volkswagen Kalite Güvence Başkanı Andreas Krepp, Automobilwoche dergisine verdiği demeçte, elektrikli araçlara geçiş döneminde yaşanan zihniyet değişimini açık yüreklilikle anlattı. İçten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçişin devrim niteliğinde bir adım olarak görüldüğünü belirten Krepp, bu nedenle araç içindeki tüm kontrol mekanizmalarının da aynı derecede yenilikçi olması gerektiği yönünde yanlış bir algı oluştuğunu ifade etti.

Güvenilir müşteri verilerinin bulunmadığı o dönemde birçok farklı konseptin denendiğini vurgulayan Krepp, "Elektrikli araçlarla birlikte yepyeni bir dönemin başladığını ve bu yüzden kontrollerin de radikal biçimde değişmesi gerektiğini düşündük. Döner düğmeler yerine kaydırmalı paneller koyduk ve bunun 'gelecek' olduğuna inandık ancak zamanla öğrendik ki elektrikli araç alan müşteriler sadece farklı bir motor teknolojisi istiyor, yürüyen bir uzay gemisi satın almak istemiyorlar." dedi.

Sürücüler yenilik değil, tanıdık ve ergonomik kontroller istiyor

Pazardan gelen geri bildirimler, fiziksel bir ses açma-kapama düğmesinin veya klima kumandasının aracın elektrikli olmasıyla işlevini yitirmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Aksine dokunsal geri bildirime sahip fiziksel tuşlar, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan araç fonksiyonlarını yönetmesini sağlayarak sürüş güvenliğini artırıyor.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schäfer da daha önce yaptığı açıklamalarda, dokunmatik tuş tercihinin markaya ve müşteri memnuniyetine "kesinlikle büyük zarar verdiğini" kabul etmişti. Marka, müşterilerini dinleyerek bu hatadan ders çıkardığını ve gelecekte sezgisel, denenmiş ve başarılı çözümler ile yeni arayüzler arasında çok daha dikkatli bir denge kuracağını belirtiyor. Yenilenen ID.4 modelinin yanı sıra Golf ve Passat gibi efsanevi modellerin de önümüzdeki dönemde daha fazla analog ve kullanışlı kontrol elemanına kavuşması bekleniyor.