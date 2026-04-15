Volkswagen, elektrikli hatchback modeli ID.3’ü kapsamlı şekilde yenileyerek ID.3 Neo adıyla makyajladı. Yeni model; fiziksel direksiyon tuşları, One Pedal Driving, dijital araç anahtarı, Vehicle-to-Load desteği ve 630 kilometreye kadar açıklanan menziliyle Temmuz 2026’da yollara çıkacak.

Volkswagen, elektrikli otomobil tarafındaki en önemli modellerinden birini sessiz sedasız güncellemek yerine bu kez işi biraz daha büyüttü. Şirketin resmî açıklamasına göre ID.3 artık yalnızca yenilenmiş bir model değil; yeni adıyla ID.3 Neo, markanın kompakt elektrikli otomobil vizyonunda daha farklı bir yere konumlanıyor. Yani ortada klasik bir makyaj operasyonundan biraz daha fazlası var.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

Otomobil için Avrupa’daki ön satış süreci 16 Nisan 2026 itibarıyla başlıyor. Volkswagen, modelin pazara çıkış tarihini ise Temmuz 2026 olarak veriyor. Üstelik marka, ID.3’ün Avrupa’da hâlâ güçlü bir oyuncu olduğunu da özellikle vurguluyor. Bu da şirketin neden bu modeli tamamen rafa kaldırmak yerine yeni bir kimlikle yola devam ettirdiğini açıkça gösteriyor.

İçerikten Görseller +4 × + − ‹ ›

Volkswagen bu kez kullanıcıların eleştirilerini gerçekten dinlemiş gibi görünüyor

ID.3 Neo’nun en dikkat çeken taraflarından biri, tasarım kadar kullanım deneyiminde yapılan değişiklikler oldu. Volkswagen, yeni modelde direksiyon üzerindeki fiziksel düğmeleri geri getiriyor.

Son yıllarda neredeyse her şeyi dokunmatik hâle getiren otomobil üreticilerinin, kullanıcı deneyimi yüzünden geri adım atmaya başladığını görüyorduk. Görünen o ki Volkswagen de bu derslerden payını almış.

Dış tasarım tarafında da daha modern, daha temiz ve daha olgun bir görünüm hedeflenmiş durumda. Volkswagen, bunun için Pure Positive adını verdiği yeni tasarım dilini öne çıkarıyor. İç mekânda ise daha kaliteli malzeme hissi, sadeleştirilmiş kokpit yapısı ve yeni nesil dijital arayüz dikkat çekiyor. Yani ID.3 Neo, yalnızca “adı değişmiş eski model” görüntüsü vermemek için epey uğraşmış.

Yeni yazılım, dijital anahtar ve tek pedallı sürüş işi daha da ilginç hâle getiriyor

Volkswagen’in açıklamalarına göre ID.3 Neo, yeni yazılım altyapısıyla birlikte çok daha zengin bir dijital deneyim sunacak. Bunlar arasında geliştirilmiş Travel Assist, trafik ışığı algılama, yeni Innovision bilgi-eğlence sistemi ve uygulama mağazası üzerinden indirilebilen çeşitli servisler yer alıyor. Araç içinde sesli içerik, video akışı, oyun, park ve şarj tarafında daha geniş bir ekosistem sunulması hedefleniyor.

Modelin dikkat çeken yeniliklerinden biri de One Pedal Driving desteği. Bu sistem sayesinde sürücü, ayağını gazdan çektiğinde araç rejeneratif frenleme yaparak neredeyse tamamen durabiliyor. Buna ek olarak gelen dijital araç anahtarı özelliği, otomobilin akıllı telefon ya da akıllı saatle açılabilmesini sağlıyor.

Bir diğer öne çıkan detay da Vehicle-to-Load desteği; yani otomobil, bazı harici cihazlara enerji verebiliyor. Volkswagen burada 3,6 kW seviyesine kadar güç çıkışı sunulduğunu söylüyor.

Volkswagen’in paylaştığı teknik detaylara göre ID.3 Neo, farklı batarya seçenekleriyle satışa sunulacak. En üst versiyonda açıklanan değer ise 630 kilometreye kadar WLTP menzil. Bu rakam, özellikle elektrikli hatchback sınıfında rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde modelin elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Ayrıca Notebookcheck’in aktardığına göre Volkswagen, modelin geleceğinde performans odaklı bir GTI versiyonuna da kapıyı aralıyor. Ancak bu detay, ana duyuruda tüm teknik kapsamıyla açıklanmış değil.