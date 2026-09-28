Volkswagen'in elektrikli minibüs modeli ID. Buzz, 445 gün süren ve 92 ülkeyi kapsayan 100 bin kilometrelik dünya turunu hiçbir teknik arıza yaşamadan tamamlayarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Elektrikli araçların uzun mesafeli yolculuklardaki dayanıklılığı ve şarj altyapısı kaygıları, otomotiv dünyasında sıkça tartışılan konuların başında geliyor. Volkswagen'in tamamen elektrikli minibüs modeli ID. Buzz, gerçekleştirdiği devasa dünya turu ile bu kaygılara yanıt verebilecek tarihi bir başarıya imza attı.

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Araç, yaklaşık 100 bin kilometrelik dünya turunu tek bir teknik arıza dahi yaşamadan tamamlayarak adını Guinness Dünya Rekorları kitabına yazdırmayı başardı.

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92 ülke ve 100 bin km’yi arızasız seyahat etti

Bu yolculukla birlikte ID. Buzz, elektrikli bir araçla kesintisiz bir yolculukta ziyaret edilen en fazla ülke rekorunun da yeni sahibi oldu. Rekor yolculuğunun sürücülüğünü ve organizatörlüğünü üstlenen Rainer Zietlow, yolculuğa ID. Buzz'ın üretim merkezi olan Almanya'nın Hannover kentinden 1 Temmuz 2025 tarihinde başladı.

Toplamda 445 gün süren ve 99.767 kilometre mesafe katedilen bu serüvende araç, 6 kıtada tam 92 ülkeyi ziyaret etti. Kıtalar arası geçişlerin 16'sı deniz yoluyla gerçekleştirilirken, araç tüm bu rotada 300'den fazla kez şarj edildi ve yolculuğunu başladığı nokta olan Almanya'da tamamladı. Kırılan rekorun resmi sertifikası ise Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında yetkililere teslim edildi.

Rekor yolculuğunda kullanılan araç, seri üretim Volkswagen ID. Buzz Pro'nun uzun aks mesafeli versiyonu oldu. Teknik detaylarına bakıldığında araçta 86 kWh kapasiteli bir batarya paketi, WLTP standartlarına göre 480 kilometreye varan bir menzil ve 200 kW hızlı şarj desteği yer alıyor. Zorlu iklim ve yol şartlarında katedilen yaklaşık 100 bin kilometreye rağmen, bataryanın orijinal kapasitesinin %95,75'ini koruduğu görüldü. Ayrıca başka hiçbir teknik aksaklık da yaşamadı.