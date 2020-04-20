Volkswagen, 2019’da En Çok Sattığı Otomobili Açıkladı

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2019’da en çok satılan aracını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Volkswagen’ın yakışıklı SUV’si Tiguan, geçen senenin en çok satılan otomobili oldu.

Dünyanın en büyük araba üreticilerinden biri olan Volkswagen, 2019’da en çok tercih edilen araba modelini duyurdu. Şirketin en ünlü araba modellerinden olan Golf’ün bu konuda lider geldiğini düşünenler olabilir, ancak şirketin açıklamasına göre 2019’un en çok satılan otomobili Golf değil. Volkswagen, diğer pek çok markada olduğu gibi en fazla rağbeti SUV marka otomobillerinden gördü.

Volkswagen’ın ilk olarak 2007’de piyasaya sürdüğü Golf’ün SUV versiyonu kabul edilen Tiguan, şirketin 2019’da en çok sattığı otomobil oldu. İlk çıktığında yıllık 120.000 adet üretime sahip olan Tiguan, SUV’lerin popülerliğinin artmasıyla birlikte 2019’da 911.000 adet üretildi. Büyük beğeni toplayan otomobil, bu üretimiyle Volkswagen’ın 2019’da en çok sattığı otomobil olmasının yanında şirket tarihinin en başarılı modeli ve Avrupa’da en çok satan SUV modeli olarak kayıtlara geçti.

Her 35 saniyede 1 Volkswagen Tiguan üretiliyor

Volkswagen, SUV modeli Tiguan hakkında bazı verileri de paylaştı. Almanya, Rusya, Çin ve Meksika’daki fabrikalarda üretilen otomobil, 1 günde 2.495 adet üretilebiliyor. Bu da şirketin her 35 saniyede bir Tiguan ürettiğini gösteriyor. Şirket, 2020’nin bahar aylarıyla birlikte Tiguan’ın toplam üretim adedini 6 milyonun üzerine çıkarmayı başardı.

Dünden bugüne Volkswagen Tiguan

Volkswagen, popüler SUV modelini 2007’de ilk çıkardığında yıllık 120.000 adet üretim yapıyordu. 2011 yılında makyajlanarak güncellenen otomobil, sonrasında talebi karşılamak için yıllık 500.000 adet üretilmeye başlanmıştı. 2016 ve 2017 yıllarında aracın çeşitliliği artırılarak, her zevke hitap edecek çeşitli bir model havuzu sunulmaya başladı.

Volkswagen, Tiguan’ların başarısını 2020’de de devam ettirmek istiyor. Hem teknik hem de tasarımsal olarak yeniliklerin gelmesi beklenen popüler SUV’nin çok yakında Avrupa’da plug-in hibrit motorlu sürümünün çıkacağı açıklandı.